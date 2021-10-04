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Кудрявый красавчик: Денис Клявер показал свое забавное детское фото в матроске

Музыкант очаровал своих поклонников милой фотографией, на которой он запечатлен в детсадовском возрасте. Несмотря на то, что маленький Денис отличается копной шикарных кудрей, поклонники отметили, что он не изменился.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Денис Клявер

Фото: @denisklyaver

Поклонники сразу узнали Дениса Клявера на фото — на милом детском снимке музыкант запечатлен в матроске с копной темных кудрей. Судя по возрасту, на фото мальчик еще посещал детский сад и танцевал задорные танцы. На снимке Денис танцует прямо в центре круга, окруженный своими однокашниками, а стоящие вокруг дети ему аплодируют — исполнитель был настоящей звездой еще в детстве.

Не обошлось без характерного для него чувства юмора.

«А как вы зарабатывали в детстве?», — подписал публикацию Денис.

Кадр из детства вызвал бурную и позитивную реакцию у подписчиков — ему сделали массу комплиментов.

Сейчас у самого Дениса растут дети, причем его самый старший ребенок уже совсем взрослый. У бывшего солиста «Чай вдвоем» есть 20-летний сын Тимофей от второй супруги, 16-летняя Эвелина от Евы Польны и младший сын Даниэль от третьей жены Ирины. Музыкант уделяет своим наследникам очень много времени и часто делится в своем личном блоге кадрами и историями из их личной жизни.

Фото: Instagram