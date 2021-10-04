Кудрявый красавчик: Денис Клявер показал свое забавное детское фото в матроске
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @denisklyaver
Поклонники сразу узнали Дениса Клявера на фото — на милом детском снимке музыкант запечатлен в матроске с копной темных кудрей. Судя по возрасту, на фото мальчик еще посещал детский сад и танцевал задорные танцы. На снимке Денис танцует прямо в центре круга, окруженный своими однокашниками, а стоящие вокруг дети ему аплодируют — исполнитель был настоящей звездой еще в детстве.
Не обошлось без характерного для него чувства юмора.
«А как вы зарабатывали в детстве?», — подписал публикацию Денис.
Кадр из детства вызвал бурную и позитивную реакцию у подписчиков — ему сделали массу комплиментов.
Сейчас у самого Дениса растут дети, причем его самый старший ребенок уже совсем взрослый. У бывшего солиста «Чай вдвоем» есть 20-летний сын Тимофей от второй супруги, 16-летняя Эвелина от Евы Польны и младший сын Даниэль от третьей жены Ирины. Музыкант уделяет своим наследникам очень много времени и часто делится в своем личном блоге кадрами и историями из их личной жизни.
Фото: Instagram