Кудрявый красавчик: Денис Клявер показал свое забавное детское фото в матроске

Кадр из детства вызвал бурную и позитивную реакцию у подписчиков — ему сделали массу комплиментов.

Сейчас у самого Дениса растут дети, причем его самый старший ребенок уже совсем взрослый. У бывшего солиста «Чай вдвоем» есть 20-летний сын Тимофей от второй супруги, 16-летняя Эвелина от Евы Польны и младший сын Даниэль от третьей жены Ирины. Музыкант уделяет своим наследникам очень много времени и часто делится в своем личном блоге кадрами и историями из их личной жизни.