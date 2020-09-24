Кудрявцева в строгом костюме, Собчак в комбезе с «леопардом» и другие звезды на вернисаже красоты
Фото: Пресс-служба
В рамках мероприятия гостям представили три новинки, две из которых разработаны в коллаборации с музами бренда – Лерой Кудрявцевой и Эвелиной Бледанс. Так, в сотрудничестве с телеведущей была создана лифтинговая маска. А Эвелина Бледанс раскрыла секрет нектара для кожи лица. Музой Nanoasia также является Анфиса Чехова, в сотрудничестве с которой создан крем для лица и крем для век. Чехова записала свое видеообращение к гостям мероприятия, а Кудрявцева и Бледанс лично рассказали о новых средствах и поделились впечатлениями от нового опыта – участия в разработке косметических продуктов.
Фото: Пресс-служба
Поздравить Киру Сорокину и ее компанию пришли Ксения Собчак, Ольга Кабо, Ирина Безрукова, Дарья Повереннова, Катя Лель, Анна Пескова, Лариса Вербитская, Анастасия Гребенкина и многие другие. Гости получили возможность не только обсудить новинки, но и пообщаться в неформальной обстановке, поделиться своими секретами красоты, «примерить» на себя модные тренды и просто отдохнуть в уютных интерьерах нового отеля.
Общение чередовалось с музыкальными паузами – свои номера гостям подарили Анжелика Агурбаш, Брендон Стоун, Согдина, Александр Шахов и Александра Круглова. Вели мероприятие Алена Попова и Александр Шахов.
Фото: пресс-служба
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