Кудрявцева в строгом костюме, Собчак в комбезе с «леопардом» и другие звезды на вернисаже красоты

Поздравить Киру Сорокину и ее компанию пришли Ксения Собчак, Ольга Кабо, Ирина Безрукова, Дарья Повереннова, Катя Лель, Анна Пескова, Лариса Вербитская, Анастасия Гребенкина и многие другие. Гости получили возможность не только обсудить новинки, но и пообщаться в неформальной обстановке, поделиться своими секретами красоты, «примерить» на себя модные тренды и просто отдохнуть в уютных интерьерах нового отеля.

Общение чередовалось с музыкальными паузами – свои номера гостям подарили Анжелика Агурбаш, Брендон Стоун, Согдина, Александр Шахов и Александра Круглова. Вели мероприятие Алена Попова и Александр Шахов.