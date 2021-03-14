Кудрявцева в объятиях Лазарева, Киркоров и другие звезды на дне рождения сестры Крутого

14 марта свой день рождения отметила сестра Игоря Крутого Алла. В одном из столичных ресторанов она закатила закрытую шумную вечеринку. Среди гостей были приглашены Филипп Киркоров, Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Николай Цискаридзе, Лев Лещенко и многие другие.

Именинницу трогательно поздравил брат, который сказал трогательный тост и написал нежный пост в Сети: «Когда-то, давным-давно, очень популярной была песня «Подрастают наши младшие сестренки», и сегодня мы празднуем День рождения моей младшей сестрёнки или, как её называл мой друг, «агент по кличке сестра Аллка»... Год назад не было ни одного ТВ-канала, не сделавшего бы фейкового репортажа о том, как все приглашённые артисты и гости заболели ковидом, и таким образом как-то совпало начало пандемии с ДР Аллы... Очень хочется, чтобы её сегодняшний ДР совпал с окончанием этой беды... Сестренке своей хочу пожелать счастья и удачи в полном смысле этих слов, как я их понимаю... Хочу пожелать этого и вам, дорогие мои подписчики! Получайте удовольствие от жизни и в любви, и в труде, и в востребованности... Любви вам всем!!!».