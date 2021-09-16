Лера Кудрявцева рассказала, почему у ее мамы отнялась рука через год после инсульта

Лера Кудрявцева написала: «Год назад у мамы случился инсульт, парализовало левую сторону. Год реабилитации. Училась ходить, занималась, рука заработала, ходила хорошо и случайное падение дома дало откат назад. Ходит хорошо, а вот рука не желает работать», — честно рассказала она.

Но добавила, что ее мама — боец и даже плавает с одной рукой. В конце поста заботливая дочь уверенно пообещала любимой маме, что «все заработает мамуль, справимся».

Напомним о том, что Александру Ивановну поразил инсульт, рассказала ее звездная дочь летом 2020 года. Тогда мама телеведущей отдыхала в Крыму и собиралась посетить концерт коллеги и друга своей дочери Сергея Лазарева, однако неожиданно почувствовала себя плохо. Когда давление Александры Ивановны достигло отметки 220, ее срочно доставили в местную больницу, где ей был диагностированы инсульт, а также парализация левой стороны тела.