Кудрявцева вспомнила, как она одна участвовала в драке с парнями: «Каждый стоял сам за себя»

Жизнь ведущей телепрограммы «Секрет на миллион» полна разнообразных историй, которыми она периодически делится со своей аудиторией. На этот раз она вспомнила моменты своей бурной молодости. Кудрявцева рассказала о том, как однажды оставила своего старшего сына дома и отправилась в клуб, где нарвалась на драку с парнями. «Помню, в девятнадцать лет я приехала в свой город Усть-Каменогорск, оставила Жаника с мамой, пошла на дискотеку и там подралась с пацанами. Что-то не то они мне сказали, как-то задели», — вспоминает она времена своей юности.

Как рассказывает сама Лера, такого рода конфликты возникали у них в городе достаточно часто, и никто не смотрел на то, какого пола его конкурент. «Я дралась все свое детство, это нормально для города, где я родилась, в 90-е годы там, к сожалению, не было разделения мальчик ты или девочка, каждый стоял сам за себя как мог. Город был хулиганским и я такой же», — поделилась она в интервью с порталом wdays.ru

Такого рода «хулиганский» образ жизни для Кудрявцевой с самого детства является привычным делом. Она сама не раз в этом признавалась: «Я была хулиганкой! Всю жизнь дружила с пацанами и до сих пор дружу». Именно поэтому драка в клубе не была для нее шокирующим событием.