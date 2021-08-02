Куда пропала с экранов Эллочка-людоедка из «12 стульев» и как актриса выглядит сейчас

В школе Наталья Воробьева училась в классе с химическим уклоном, но идти по стопам отца никак не хотела. Это выводило его из себя. Еще больше родители были в недоумении, когда дочь сообщила, что намерена стать актрисой. Они пытались ее отговорить, но девушка против воли отца и матери поступила на актерское отделение ГИТИСа.

Правда, перед этим Наталья успела поработать манекенщицей. Но вскоре она поняла, что для успеха в этой профессии ей не хватает роста, но в кино этот «недостаток» сыграл ей на руку.

Первые роли юная Наталья получила еще будучи студенткой. В 1970-м году состоялась премьера сразу двух фильмов с ее участием — «Кража» и «День да ночь».

Но настоящий успех пришел к ней через год. Леонид Гайдай готовился к съемкам «12 стульев». И он отправил свою ассистентку в театральный вуз, чтобы найти подходящую кандидатуру на роль Эллочки Щукиной.