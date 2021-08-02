Куда пропала с экранов Эллочка-людоедка из «12 стульев» и как актриса выглядит сейчас
Наталье Воробьевой судьба подарила уникальные возможности, о которых мечтает каждая актриса. Она была невероятно талантлива, миловидна (с детским личиком и небольшого роста) и режиссеры высоко ценили ее дарование. Но ее решающий жизненный выбор поставил крест на работе в кино.
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Фото: Кадр фильма
Наталья Воробьева родилась 18 ноября 1949 года в Днепродзержинске в обеспеченной интеллигентной семье. Отец будущей актрисы работал в главке Министерства химической промышленности Советского Союза, а мать — в Доме моды.
Родители всегда говорили девочке, что хотят вырастить из нее стоящего человека. И они «запихивали» ее туда, где им казалось из дочки сделают то, что нужно. В детстве Наталья пробовала себя и в балете, и в фигурном катании. Но все эти занятия ее не радовали и походы в секции она бросала.
Фото: Кадр видео
В школе Наталья Воробьева училась в классе с химическим уклоном, но идти по стопам отца никак не хотела. Это выводило его из себя. Еще больше родители были в недоумении, когда дочь сообщила, что намерена стать актрисой. Они пытались ее отговорить, но девушка против воли отца и матери поступила на актерское отделение ГИТИСа.
Правда, перед этим Наталья успела поработать манекенщицей. Но вскоре она поняла, что для успеха в этой профессии ей не хватает роста, но в кино этот «недостаток» сыграл ей на руку.
Первые роли юная Наталья получила еще будучи студенткой. В 1970-м году состоялась премьера сразу двух фильмов с ее участием — «Кража» и «День да ночь».
Но настоящий успех пришел к ней через год. Леонид Гайдай готовился к съемкам «12 стульев». И он отправил свою ассистентку в театральный вуз, чтобы найти подходящую кандидатуру на роль Эллочки Щукиной.
Фото: Кадр фильма
На роль в «12 стульях» претендовали 12 артисток. Но Гайдай быстро сделал свой выбор. А нашли Воробьеву так: член съемочной группы спросил у руководства вуза, есть ли у них миниатюрная, хорошенькая студентка, которая любит тряпки. Сразу указали на Наталью: она всегда следила за модой и одевалась в импортные вещи (положение родителей и позволяло, и обязывало).
Так Наталья Воробьева попала на съемки к Леониду Гайдаю. А актера на роль Остапа Бендера режиссер долго не мог выбрать. Пробовался даже Андрей Миронов, но его забраковали (после он все же сыграл Остапа в фильме Марка Захарова).
Гайдаю помогла определиться Наталья Воробьева. Актеры проходили кастинг в сценах с участием Эллочки-людоедки. Таким образом молодая актриса «протестировала» всех кандидатов на главную мужскую роль. Досталась она в итоге Арчилу Гомиашвили.
То, что юная студентка востребована у режиссеров, раздражало ее педагогов и они, по словам Воробьевой, ей откровенно мстили.
Роль Эллочки-людоедки с лексическим запасом в 30 слов стала самой запоминающейся в жизни актрисы. Хотя она в 70-е годы снималась много.
Зрители помнят ее по роли молодой воспитательницы в фильме «Джентльмены удачи», по роли Маши в «Это сильнее меня» и другим. За девять лет она появилась в 19 картинах.
Фото: Кадр фильма
И в конце 1970-х Наталья Воробьева пропала из кино. Причина тому была житейская и романтическая. Она вышла замуж. Брак с сыном известного корреспондента Югославского радио и телевидения Олегом Хржичем стал для артистки вторым. В первый раз она отправилась в загс с коллегой, актером Сергеем Гурзо (сыном Сергея Гурзо-старшего и Надежды Самсоновой), но брак быстро распался.
Со вторым супругом Воробьева познакомилась в Москве, где он учился в архитектурном институте. После получения диплома Олег Хржич быстро засобирался на родину, молодая жена последовала за ним.
На свадьбе у Олега и Натальи гуляли многочисленные родственники и коллеги актрисы. Почетными гостями стали Леонид Гайдай с супругой Ниной Гребешковой.
Фото: Кадр видео
Наталья переехала в Югославию, в Загреб (нынешняя Хорватия). Там она снялась в нескольких фильмах под русской фамилией. Но вскоре ее перестали приглашать играть. Режиссеры мучились с ее сильным акцентом и поняли, что им проще найти местную актрису, чем создавать себе проблемы с дубляжом. Роли иссякли, но возвращаться на родину она упорно не хотела, хотя ее звали играть дальше. Воробьева понимала, что, вернувшись в СССР, про Югославию можно забыть. А жить за границей ей понравилось.
И тогда Наталье Воробьевой-Хржич пришлось распрощаться с любимой профессией. Но она не отчаялась.
Бывшая актриса стала переводчиком, выучив хорватский язык. После Воробьева преподавала русский язык в вузах. А затем она открыла в себе литературный талант. Наталья стала писать стихи и автобиографическую прозу — у нее вышло несколько сборников.
Фото: Kinopoisk.ru
Наталья Воробьева-Хржич является членом Союза писателей России, работает в Загребском лексикографическом институте имени Крлежи и выступает консультантом по русскому языку в Хорватском национальном театре.
Она по-прежнему живет в Загребе, изредка приезжая в Россию. Второй брак актрисы распался через 15 лет после свадьбы. Детей у нее нет. Наталья Воробьева говорила, что это ее осознанный выбор, потому что она не создана для быта и малышей. Возможно, она просто не встретила того мужчину, с кем захотела бы создать настоящую семью и родить ребенка...
Тем не менее актриса и писатель ни о чем не жалеет и относится к своей судьбе философски, благодаря за все, что ей преподнесла судьба.
Фото и видео: кадры фильмов, Kinopoisk.ru, youtube-канал «Жизнь замечательных людей»
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