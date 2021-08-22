Куда пропала Наталья Андрейченко: актриса перестала появляться на экранах
Невзгоды личной жизни в виде плохих отношений с детьми, разводами и серьезными проблемами со здоровьем привели актрису к новому пути — Наталья предпочла съемкам социальные сети.
Последний год актриса находится в своем подмосковном доме, хотя с 2012 года жила в Мексике, сообщает «Экспресс Газета».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @natalya_andreychenko/Instagram
Решение вернутся на родину вызвано, скорее всего, уходом матери артистки. В этом году она умерла в больнице.
Звезда пережила две клинические смерти: из-за аварии и неправильно введенного лекарства. Помимо этого бывший супруг актрисы, австрийский режиссер и актер Максимилиан Шелл, ушел от нее к другой после 20 лет совместной жизни.
Актриса практически перестала общаться со взрослыми детьми. Дочь Настасья не могла простить матери то, что та встречалась с ее бывшим парнем. А на сына Дмитрия Андрейченко хотела подать в суд за то, что тот снял с ее счета миллион долларов ради вложения в бизнес.
На данный момент Наталья полностью погрузилась в ведение своего Instagram, увлечению сыроедением, йогой и духовными практиками. На своей странице в блоге она активно общается с подписчиками, дает советы и выкладывает кадры из повседневной жизни.
Поклонники актрисы часто интересуются, когда снова увидят ее на экранах. Актриса редко отвечает на предложения о съемках, но в этом году выйдет картина «Наследники» с ее участием.
Фото и видео: Instagram
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