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Куда пропала Наталья Андрейченко: актриса перестала появляться на экранах

65-летняя известная российская артистка с непростой судьбой практически перестала сниматься в кино и пропала из поля зрения зрителя, когда-то полюбившего ее игру в фильмах «Сибириада», «Подари мне лунный свет» и «Мэри Поппинс, до свидания!»
Куда пропала Наталья Андрейченко: актриса перестала появляться на экранах

Невзгоды личной жизни в виде плохих отношений с детьми, разводами и серьезными проблемами со здоровьем привели актрису к новому пути — Наталья предпочла съемкам социальные сети.

Последний год актриса находится в своем подмосковном доме, хотя с 2012 года жила в Мексике, сообщает «Экспресс Газета».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Андрейченко

Фото: @natalya_andreychenko/Instagram

Решение вернутся на родину вызвано, скорее всего, уходом матери артистки. В этом году она умерла в больнице.

Наталья Андрейченко о своем исчезновении

Звезда пережила две клинические смерти: из-за аварии и неправильно введенного лекарства. Помимо этого бывший супруг актрисы, австрийский режиссер и актер Максимилиан Шелл, ушел от нее к другой после 20 лет совместной жизни.

Актриса практически перестала общаться со взрослыми детьми. Дочь Настасья не могла простить матери то, что та встречалась с ее бывшим парнем. А на сына Дмитрия Андрейченко хотела подать в суд за то, что тот снял с ее счета миллион долларов ради вложения в бизнес.

На данный момент Наталья полностью погрузилась в ведение своего Instagram, увлечению сыроедением, йогой и духовными практиками. На своей странице в блоге она активно общается с подписчиками, дает советы и выкладывает кадры из повседневной жизни.

Поклонники актрисы часто интересуются, когда снова увидят ее на экранах. Актриса редко отвечает на предложения о съемках, но в этом году выйдет картина «Наследники» с ее участием.

Фото и видео: Instagram

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