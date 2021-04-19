Куча детей и бизнес: чем сегодня живет исполнительница хита «Твои глаза» певица Света

В Ростове будузщая везда 90-х и 2000-х окончила училище искусств, а в Санкт-Петербурге — вуз той же направленности. Но и этого ей показалось мало: в Краснодарском вузе она защитила диплом по психологии.

Переломным годом в ее пока не начавшейся карьере стал 1998-й, когда она примкнула к Александру Полякову и Сергею Пименову, выступавшим под псевдонимом «ППК». С ними Света записала свой первы альбом «Любовь», который моментально сделал ее популярной. Диск разошелся, как горячие пирожки, чего его создатели никак не ожидали.