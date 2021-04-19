Куча детей и бизнес: чем сегодня живет исполнительница хита «Твои глаза» певица Света
Фото: www.instagram.com/svetapevitsa_official
Светлана Колтунова родилась в Ростове-на-Дону в 1980 году. Певческие таланты у девочки проявлялись с детства, и родители купили ей пианино, которое она бережет до сих пор и на котором написала множество своих хитов. Девочка училоась сразу по двум музыкальным специализациям: вокал и фортепиано — причем в разных музыкальных школах.
Фото: www.instagram.com/svetapevitsa_official
В Ростове будузщая везда 90-х и 2000-х окончила училище искусств, а в Санкт-Петербурге — вуз той же направленности. Но и этого ей показалось мало: в Краснодарском вузе она защитила диплом по психологии.
Переломным годом в ее пока не начавшейся карьере стал 1998-й, когда она примкнула к Александру Полякову и Сергею Пименову, выступавшим под псевдонимом «ППК». С ними Света записала свой первы альбом «Любовь», который моментально сделал ее популярной. Диск разошелся, как горячие пирожки, чего его создатели никак не ожидали.
Фото: www.instagram.com/svetapevitsa_official
Через несколько лет Света один за одним выпустила хиты, под которые уже 20 лет на дискотеках танцуют и стар и млад: «Твои глаза», «Дорога в аэропорт», «Что мне делать?» и другие. В 20001-м в Ростове она презентовала альбом «Другая». Все происходило в местном дворце спорта — и он буквально трещал по швам, не сумев уместить всех желающих.
Следующий диск «Вернись, моя любовь» Светлана Колтунова записывала уже с мэтрами современной музыки — Вячеславом Тюрриным (основателем и постоянным авторорм группы Reflex) и DJ Грувом (Евгением Рудиным).
В последующие годы один за одним вышли альбомы: «Где найти любовь?», «Не надо больше», «Света и группа "Амстердам"», «Сердце мое». За одноименную песню артистка получила «Золотой граммофон».
Фото: www.instagram.com/svetapevitsa_official
Все песни Светы про лююбовь. И с этим чувством у нее все в порядке. Известно, что она в третий раз замужем и в 2020 году стала мамой в четвертый раз. От первого мужа в 2001 году она родила Никиту, от второго супруга Диану (в 2009-м) и Ярослава (в 2012-м).
Артистка не любит много рассказывать о родственниках: родителях и любимых мужчинах, стараясь оберегать их от посторонних глаз. Но зато ее Instagram полон фотограмифми с детьми.
Фото: www.instagram.com/svetapevitsa_official
В 2017 году вторую жизнь получила одна из самых популярных песен Светы «Дорога в аэропорт». Тимати взял элементы композиции в свою новую песню и видео, которое быстро набрало миллионы просмотров.
В последние годы Света не сбавляет темпов не только в творчестве (она участвует во всех крупных концертах, посвященных музыке 2000-х, и не только), но и в бизнесе. Певица является совладелецей нескольких ресторанов в Ростове и даже сыроварни.
В свои 40 лет Света выгядит прекрасно: она такая же стройная, как и 20 лет назад (родив четверых детей!). Правда, теперь, она не рыжая красотка, а жгучая брюнетка, что придает ей еще больше шарма.
Фото и видео: Instagram певицы Светы, youtube-канал Певица Света, Жара ТВ
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