«Кто ножками маму топчет?» Светлана Лобода показала милое виде с годовалой дочкой

Светлана Лобода во второй раз стала мамой в мае 2018 года. Певица назвала дочь Тильдой, это укрепило ее фанатов во мнении, что отцом малышки является лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Светлана пока оберегает дочь от посторонних глаз, показывая ее в Instagram только со спины или вовсе так, чтобы не было видно головы. Певица поделилась в сториз милым видео, в котором играет с малышкой Тильдой. За кадром слышен нежный голос счастливой матери.