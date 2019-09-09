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«Кто ножками маму топчет?» Светлана Лобода показала милое виде с годовалой дочкой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода с дочкой Тильдой

Фото: Instagram

Лицо девочки певица по-прежнему скрывает.

Светлана Лобода во второй раз стала мамой в мае 2018 года. Певица назвала дочь Тильдой, это укрепило ее фанатов во мнении, что отцом малышки является лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Светлана пока оберегает дочь от посторонних глаз, показывая ее в Instagram только со спины или вовсе так, чтобы не было видно головы. Певица поделилась в сториз милым видео, в котором играет с малышкой Тильдой. За кадром слышен нежный голос счастливой матери.

Светлана Лобода с Тильдой

Слухи о том, что у них роман ни Лобода, ни Линдеманн не комментируют. Лишь однажды немецкий исполнитель отметил, что отношения касаются только двоих людей. Однако именно он забирал Светлану из больницы, когда ей сделали экстренную операцию на почках.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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