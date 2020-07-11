«Кто там линчует Карпович, остановитесь!» Водонаева вступилась за предполагаемую пассию Прилучного
Фото: Instagram/ @alenavodonaeva
Алена Водонаева не раз доказывала - себя и своих близких она в обиду не даст. Но на этот раз острая на язык телезвезда решила заступиться за Мирославу Карпович, которая проводит время в Ялте в компании актера Павла Прилучного. Недавно состоялся его громкий развод с коллегой по цеху Агатой Муцениеце. Некоторые подписчики экс-супругов возмущены до глубины души: мало того, что Мирослава постоянно находится рядом с Прилучным, так еще и нянчится с его детьми: дочерью Мией и сыном Тимофеем. Свое недовольство поклонники пары высказывают в Инстаграме звезды «Папиных дочек», и обвиняют актрису в том, что она «разлучница».
Алене Водонаевой такая травля пришлась не по душе, и она решила объяснить публике, почему в отношениях Прилучного и Карпович нет никакого криминала.
«На мой взгляд, здорово, когда у экс-супруга есть здоровые, гармоничные отношения, где царит дружба, любовь и доверие. Замечательно, когда ребёнок, находясь у папы в гостях, комфортно чувствует себя в здоровой атмосфере и по-дружески общается со второй половиной папы. Кто там линчует Карпович, остановитесь! ( голосом Януковича ) Посмотрите на ситуацию под другим углом. Она как минимум молодец в том, что внимательна к его детям и заботливо обходится с ними», - написала Алена в Инстаграм.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Мирослава поспешила сказать Водонаевой «Спасибо» за слова поддержки. В ее сторис появилось фото, на котором она выражает телеведущей благодарность. Также она оставила комментарий под постом телеведущей:
«Алёна..Благодарю от всей девичьей души✨Спасибо!»
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram/ @m1r0slava_karpovich
Не все подписчики Алены с ней согласились. Многие остались удивлены, что между расставанием с Агатой и появлением Прилучного на отдыхе с Карпович прошло всего пару недель. К тому же, многие переживают за чувства родной матери детей Агаты.
«Все дети разные, но срок после расставания родителей настолько мал, что даже мы - люди для которых их развод, прямо скажем, не трагедия - неприятно удивились скорости смены сердечной привязанности. Ну да это мужчины, их умом не понять и аршином женского сердца не измерить. а уж психику детей это, наверное, просто размажет», «Он конечно хороший папа с картинок и видео Инстаграмм и из того что нам рассказывала экс-супруга , но на видео видно что он даже не подошёл взять на руки дочку ( т.е. фактически чужая женщина , даже если дети с ней подружились , несла ребёнка который может устал ( если это только не пиар ход ) к чему бы это ?!», - пишут комментаторы.
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках популярного сериала «Закрытая школа». В 2011 году они поженились. У пары родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. Брак продлился 8 лет. В один из дней Агата вышла в прямой эфир с Инстаграм-аккаунта матери и в слезах обвинила супруга в домашнем насилии. По словам актрисы, тот в состоянии опьянения выгнал всю семью из дома. Сам Павел эту информацию опровергает. Недавно состоялся громкий развод пары. Расстаться супруги решили без скандалов и разделили имущество. Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что Павла Прилучный проводит время в Ялте со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Поклонники тут же стали подозревать, что у экс-супруга Муцениеце новый роман. Актер никак не прокомментировал слухи.
Фото: Instagram/@alenavodonaeva, @m1r0slava_karpovich Видео: Instagram/@m1r0slava_karpovich
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