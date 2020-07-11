«Кто там линчует Карпович, остановитесь!» Водонаева вступилась за предполагаемую пассию Прилучного

Не все подписчики Алены с ней согласились. Многие остались удивлены, что между расставанием с Агатой и появлением Прилучного на отдыхе с Карпович прошло всего пару недель. К тому же, многие переживают за чувства родной матери детей Агаты.

«Все дети разные, но срок после расставания родителей настолько мал, что даже мы - люди для которых их развод, прямо скажем, не трагедия - неприятно удивились скорости смены сердечной привязанности. Ну да это мужчины, их умом не понять и аршином женского сердца не измерить. а уж психику детей это, наверное, просто размажет», «Он конечно хороший папа с картинок и видео Инстаграмм и из того что нам рассказывала экс-супруга , но на видео видно что он даже не подошёл взять на руки дочку ( т.е. фактически чужая женщина , даже если дети с ней подружились , несла ребёнка который может устал ( если это только не пиар ход ) к чему бы это ?!», - пишут комментаторы.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках популярного сериала «Закрытая школа». В 2011 году они поженились. У пары родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. Брак продлился 8 лет. В один из дней Агата вышла в прямой эфир с Инстаграм-аккаунта матери и в слезах обвинила супруга в домашнем насилии. По словам актрисы, тот в состоянии опьянения выгнал всю семью из дома. Сам Павел эту информацию опровергает. Недавно состоялся громкий развод пары. Расстаться супруги решили без скандалов и разделили имущество. Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что Павла Прилучный проводит время в Ялте со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Поклонники тут же стали подозревать, что у экс-супруга Муцениеце новый роман. Актер никак не прокомментировал слухи.