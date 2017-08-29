Совсем скоро стартуют съемки шестого сезона шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ.

Сегодня же стало известно, за чье сердце в этот раз будут бороться девушки. Похоже, новым «Холостяком» станет 23-летний певец Егор Крид.

В предыдущих пяти сезонах свою любовь пытались найти футболист Евгений Левченко, бизнесмен Максим Чернявский, шоумен Тимур Батрутдинов, актер Алексей Воробьев и звезда сериала «Интерны» Илья Глинников.

«На днях Егор подписал соглашение с каналом. Он долго думал, прежде чем решиться, взвешивал все за и против», — цитирует «СтарХит» друга певца.

Сам артист эту информацию пока никак не прокомментировал. Съемки проекта начнутся в ноябре, поэтому, возможно, ближе к этому времени Крид сообщит о своем участии в шоу.

Фото: instagram, кадр из передачи