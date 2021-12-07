Кто получит наследство Марка Рудинштейна и на что могут претендовать его родственники

Марк Рудинштейн ушел из жизни 5 декабря. И сразу возник вопрос: на что и в каких долях могут претендовать его родственники.

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru пояснил, что наследниками первой очереди являются дети, супруги и родители. Рудинштейн был женат трижды, но у него осталась только одна дочь.

«Супруга может претендовать на выделение своей доли из имущества, нажитого в браке», — подчеркнул Жорин.

Он добавил, что повлиять на распределение долей в наследстве может завещание, но неизвестно пока, оставил ли его Марк Рудинштейн. Также не называется размер наследства, оставленного покойным.

«Главное достижение Рудинштейна — это создание "Кинотавра", который он продал в 2005 году. Если бы фестиваль до сих пор принадлежал Марку Рудинштейну, то наследники спорили бы за права на него. Теперь организатором фестивалей является ООО "Кинотавр"», — прокомментировал адвокат.

Напомним, за несколько дней до смерти Марк Рудинштейн попал в больницу с сильнейшим сердечным приступом. Ему провели сложную операцию, но кинодеятель впал в кому, из которой так и не вышел.