Кто обвинил Рудову в распространении наркотиков — полиция вычислила злоумышленника

По вине неизвестного Наталья Рудова едва не попала под статью. На нее поступило несколько заявлений — актрису обвинили в распространении наркотиков на премии «Человек года-2021», которая проходила в концертном зале «Барвиха Luxury Village» 7 сентября. Полиция нагрянула с проверкой, но ни актрису, ни подтверждение факта они не нашли.

«Поступило анонимное сообщение о том, что актриса Рудова Наталья распространяет наркотики в концертном зале "Барвиха Luxury Village"», — ранее сообщал источник издания «КП».

Кроме того, таких заявлений было несколько.

«В дежурную часть обратился гражданин, который рассказал, что актриса Наталья Рудова хранит у себя дома пистолет Макарова, а также пояснил, что она поставляет наркотики в Comedy Club, которые Павел Воля и Гарик Харламов продают посетителям», — заявили в полиции.