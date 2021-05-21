Кто на трон: как новые члены британской королевской семьи изменят порядок наследования

Королевская семья ждет пополнения — малышей ждут сразу несколько членов королевской семьи, а кое-кто из молодых аристократов уже появился на свет. За последнее время очередь наследования престола немного изменилась.

Со смертью принца Филиппа главным наследником стал принц Чарльз, за которым следует его старший сын Уильям и его дети.

Дальше сложнее — после принца Луи, сына Уильяма и Кейт Миддлтон, наследником значится Гарри, шестой в очереди, затем его сын Арчи, а после них — дочь, которая летом должна родиться у Меган Маркл, сдвинув некоторых родственников.

После малышки наследует герцог Йоркский, за которым идет принцесса Беатрис — свой титул она получила в качестве исключения. Ее ребенок, которого ждут принцесса и ее супруг, едва ли взойдет на британский трон, но зато получит титул графа — со стороны отца, Эдуардо Мопелли-Моцци, который носит титул итальянского графа.