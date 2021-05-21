Кто на трон: как новые члены британской королевской семьи изменят порядок наследования
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Фото: Global Look Press
Королевская семья ждет пополнения — малышей ждут сразу несколько членов королевской семьи, а кое-кто из молодых аристократов уже появился на свет. За последнее время очередь наследования престола немного изменилась.
Со смертью принца Филиппа главным наследником стал принц Чарльз, за которым следует его старший сын Уильям и его дети.
Дальше сложнее — после принца Луи, сына Уильяма и Кейт Миддлтон, наследником значится Гарри, шестой в очереди, затем его сын Арчи, а после них — дочь, которая летом должна родиться у Меган Маркл, сдвинув некоторых родственников.
После малышки наследует герцог Йоркский, за которым идет принцесса Беатрис — свой титул она получила в качестве исключения. Ее ребенок, которого ждут принцесса и ее супруг, едва ли взойдет на британский трон, но зато получит титул графа — со стороны отца, Эдуардо Мопелли-Моцци, который носит титул итальянского графа.
После них в очереди стоит принцесса Евгения и ее новорожденный сын, за которым идут младшие дети королевы Елизаветы со своими детьми — принц Эдвард и принцесса Анна.
Замыкает очередь дочь принцессы Анны Зара Тиндалл, 21 в очереди, и трое ее детей, включая новорожденного малыша Лукаса.
В очереди престолонаследия есть интересный момент — принцесса Шарлотта стоит впереди своего младшего брата Луи, хотя принц Эдвард опережает принцессу Анну, несмотря на то, что младше. Гендерная справедливость восторжествовала совсем недавно, благодаря изменениям старейшего в Великобритании Акта о престолонаследии, который был принят еще в 1701 году. А вот в 2013 году, когда Кейт Миддлтон была впервые беременна, ее ребенку, если бы он родился девочкой, решили дать возможность идти в очереди вперед брата.
Это же касается и будущей дочери принца Гарри и Меган Маркл, хотя это едва ли радует родственников, которые идут за ней. Исключение, возможно, составит принцесса Евгения — благодаря своим близким и теплым отношениям с принцем Гарри. Как рассказывают источники из Букингемского дворца в беседе с журналистами, они всегда были дружны. Сближает их, возможно, общее пренебрежение королевскими правилами. Евгения, как и Гарри, часто бывала замечена за нарушениями и даже первой из всей королевской семьи завела Instagram.
Среди членов семьи есть однако и те, кто очень не любит Меган и всерьез обижен на Гарри. Так, после исповеди Маркл о расизме в королевской семье многие решили, что речь идет о дочери Елизаветы, принцессе Анне. За мать заступилась Зара Тиндалл, которая раскритиковала Меган и заявила, чтобы все отстали от ее мамы.
Фото: Global Look Press
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