Кто может стать наследником модной империи Валентина Юдашкина
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @vyudashkin/Instagram
В 2016 году Валентину был диагностирован рак пищевода, опухоль в почке и метастазы в головном мозге, сообщает «Пятый канал».
Юдашкин признавался, что не был шокирован известием о болезни: «Я не был в истерике. Наоборот, я как-то максимально мобилизовался, потому что я думал о том, как сказать это дома».
В перерывах между лечением дизайнер продолжал работать. Недавно в Париже была представлена новая коллекция творений кутюрье.
Супруга Марина, в браке с которой маэстро состоит уже более 33 лет, и дочь Галина активно помогают Валентину вести дела в модном бизнесе. Говорят, что во многом благодаря поддержке супруги кутюрье находит в себе силы противостоять болезни. «Ты думаешь, как помочь человеку, с которым ты живешь, которого ты любишь, ради которого ты что-то в жизни оставил и стал заниматься вместе с ним. Надо просто любить», — сообщает Марина Юдашкина.
Дочь супругов Галина пошла по стопам отца и тоже работает в модной индустрии. Именно она полностью курирует детскую линию бренда.
Возможно, что в будущем именно Галина будет поддерживать творческий бизнес Валентина Юдашкина. «Надо будет уже продолжать это дело, вливаться в компанию, помогать ему», — добавила дочь маэстро.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press