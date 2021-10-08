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Кто может стать наследником модной империи Валентина Юдашкина

На протяжении последних пяти лет известный российский кутюрье Валентин Юдашкин борется с онкологией. Несколько операций, дорогостоящее лечение за границей и годы химиотерапии пока не дают ожидаемых результатов. Сложно сказать, сможет ли дизайнер в дальнейшем продолжать управлять своим модным Домом и создавать коллекции. Но он всегда может рассчитывать на поддержку семьи.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валентин Юдашкин за работой

Фото: @vyudashkin/Instagram

В 2016 году Валентину был диагностирован рак пищевода, опухоль в почке и метастазы в головном мозге, сообщает «Пятый канал».

Юдашкин признавался, что не был шокирован известием о болезни: «Я не был в истерике. Наоборот, я как-то максимально мобилизовался, потому что я думал о том, как сказать это дома».

Модный Валентин Юдашкин

В перерывах между лечением дизайнер продолжал работать. Недавно в Париже была представлена новая коллекция творений кутюрье.

Супруга Марина, в браке с которой маэстро состоит уже более 33 лет, и дочь Галина активно помогают Валентину вести дела в модном бизнесе. Говорят, что во многом благодаря поддержке супруги кутюрье находит в себе силы противостоять болезни. «Ты думаешь, как помочь человеку, с которым ты живешь, которого ты любишь, ради которого ты что-то в жизни оставил и стал заниматься вместе с ним. Надо просто любить», — сообщает Марина Юдашкина.

Дочь супругов Галина пошла по стопам отца и тоже работает в модной индустрии. Именно она полностью курирует детскую линию бренда.

Возможно, что в будущем именно Галина будет поддерживать творческий бизнес Валентина Юдашкина. «Надо будет уже продолжать это дело, вливаться в компанию, помогать ему», — добавила дочь маэстро.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press