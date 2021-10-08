Кто может стать наследником модной империи Валентина Юдашкина

В перерывах между лечением дизайнер продолжал работать. Недавно в Париже была представлена новая коллекция творений кутюрье.

Супруга Марина, в браке с которой маэстро состоит уже более 33 лет, и дочь Галина активно помогают Валентину вести дела в модном бизнесе. Говорят, что во многом благодаря поддержке супруги кутюрье находит в себе силы противостоять болезни. «Ты думаешь, как помочь человеку, с которым ты живешь, которого ты любишь, ради которого ты что-то в жизни оставил и стал заниматься вместе с ним. Надо просто любить», — сообщает Марина Юдашкина.

Дочь супругов Галина пошла по стопам отца и тоже работает в модной индустрии. Именно она полностью курирует детскую линию бренда.

Возможно, что в будущем именно Галина будет поддерживать творческий бизнес Валентина Юдашкина. «Надо будет уже продолжать это дело, вливаться в компанию, помогать ему», — добавила дочь маэстро.