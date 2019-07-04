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«Кто, кто в домике живет»: Иосиф Пригожин отпускает шутки об «округлившемся животике» Валерии

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Иосиф Пригожин и Валерия в Исландии

Фото: Instagram Иосифа Пригожина
50-летний Иосиф Пригожин продемонстрировал свое чувство юмора и спровоцировал обсуждение возможной беременности своей жены.

Популярная певица Валерия для многих является примером для подражания: благодаря диете и спорту 51-летняя женщина сохранила прекрасную фигуру.

Ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, не устает восхищаться женой и не раз пытался перенять у нее полезные привычки, но это ему, по всей видимости, удается с переменным успехом.

Под новой фотографией жены с округлившимся из-за одежды животиком 50-летний мужчина решил покритиковать себя.

«Кто, кто в домике живет? Животик в этом плаще как у меня прямо. Я уже лет 15 беременный хожу», — продемонстрировал он свое чувство юмора.

Поклонники пары, для которых вопрос появления наследника является болезненным (у пары нет общих детей), среагировали мгновенно. «Леруся даже если и с животиком будет (хотя она такая спортсменка, что ей это ну никак не грозит), она будет все равно красавица», «Валерии идет "домик"😂👍 Дай Бог чтобы это было реальностью в скором времени», «Дай бог, Лерочке в скором времени так ходить, как вы ходите 15 лет... Только пусть она ходит так 9 месяцев», — поддержали тему они.

Самого же Иосифа они любят таким, какой он есть: «Лучше животик, чем без него».

А вам нравятся мужчины с животиками?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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