«Кто, кто в домике живет»: Иосиф Пригожин отпускает шутки об «округлившемся животике» Валерии

Поклонники пары, для которых вопрос появления наследника является болезненным (у пары нет общих детей), среагировали мгновенно. «Леруся даже если и с животиком будет (хотя она такая спортсменка, что ей это ну никак не грозит), она будет все равно красавица», «Валерии идет "домик"😂👍 Дай Бог чтобы это было реальностью в скором времени», «Дай бог, Лерочке в скором времени так ходить, как вы ходите 15 лет... Только пусть она ходит так 9 месяцев», — поддержали тему они.

Самого же Иосифа они любят таким, какой он есть: «Лучше животик, чем без него».

А вам нравятся мужчины с животиками?