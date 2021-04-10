Кто из российских звезд родил ребенка после 40-45 лет
Фото: www.instagram.com/mariya_mironova_actress
Мария Миронова
47-летняя актриса Мария Миронова опубликовала в блоге нежное видео с полуторагодовалым сыном Федором. В ролике молодая мать плавает с ребенком в бассейне. У артистки также есть старший сын Андрей, названный в честь знаменитого деда. Разница между детьми Марии составляет 27 лет.
Известно, что малыш родился в обожаемой Марией Греции, а отец ребенка намного моложе супруги. Тайного мужа Миронова тщательно оберегает от посторонних глаз.
Светлана Пермякова
О принце, неземной любви и ребенке звезда КВН, а затем и кино Светлана Пермякова мечтала в молодости. Родить малыша она мечтала в 25 лет, но судьба сложилась иначе. Уже в зрелом возрасте у нее случился роман с 20-летним помощником Максимом Скрябиным. И в 40 лет артистка родила первенца — дочь Варю. Максим и Светлана сохраняют хорошие отношения и вместе растят дочь.
Марина Могилевская
Звезда сериала «Кухня» Марина Могилевская впервые стала матерью в августе 2011 года. Актрисе тогда исполнился 41 год. Имя отца малышки она не называет.
Мария Порошина
Мать пятерых детей, актриса Мария Порошина дважды рожала в возрасте далеко за 40. В 43 года у нее появилась дочь Глафира (от супруга Ильи Древнова), а в январе 2019-го в возрасте 45 лет она родила сына Андрея. Отцом мальчика она записала супруга, с которым к тому времени развелась, но актер пошел в суд и доказал, что не является родителем сына экс-супруги. Имя биологического отца малыша актриса не называет.
Напомним, у Марии есть взрослая дочь от Гоши Куценко Полина, которая, как и родители стала актрисой. А от Ильи Древнова Порошина родила троих дочек: Серафиму, Аграфену и Глафиру.
Анна Банщикова
Фото: www.instagram.com/banshikova_anna
Звезда сериала «Ищейка» Анна Банщикова к 46 годам трижды познала радость материнства. У нее растут сыновья Михаил и Александр и маленькая дочь Маша. Девочку актриса родила в 42 года.
Евгения Добровольская
У актрисы Евгении Добровольской три взрослых сына и дочь. Всех мальчишек она родила от разных мужчин: в 1986 году Степана от мужа Вячеслава Баранова, в 1991 году — Николая от мужа Михаила Ефремова, в 200-м — сына Яна от актера Ярослава Бойко, с которым состояла в романтических отношениях.
Дочь Анастасия появилась на свет, когда Евгении было уже 44 года. Отцом девочки стал третий супруг, кинооператор Дмитрий Мананников. Добровольская признвалась, что последняя поздняя беременность далась ей нелегко, зато теперь она счастливая многодетная мать.
Инга Оболдина
Фото: www.instagram.com/inga_oboldina
Актриса Инга Оболдина впервые стала мамой в 44 года. У нее и актера Виталия Саотыкова родилась дочь Клара. Знакомые пугали будущую мать возможными проблемами — возраст-то уже немолодой. Но она никого не послушала и родила здоровую девочку, обретя совершенно иную счастливую жизнь.
Фото и видео: Instagram Марии Мироновой, Марии Порошиной, Евгении Добровольской, Инги Оболдиной, Анны Банщиковой, Марины Могилевской, Светланы Пермяковой
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