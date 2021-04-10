Кто из российских звезд родил ребенка после 40-45 лет

47-летняя актриса Мария Миронова опубликовала в блоге нежное видео с полуторагодовалым сыном Федором. В ролике молодая мать плавает с ребенком в бассейне. У артистки также есть старший сын Андрей, названный в честь знаменитого деда. Разница между детьми Марии составляет 27 лет.

Известно, что малыш родился в обожаемой Марией Греции, а отец ребенка намного моложе супруги. Тайного мужа Миронова тщательно оберегает от посторонних глаз.

Светлана Пермякова