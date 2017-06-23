Инсайдеры раскрыли секреты нового сезона шоу «Голос»

В конце лета стартуют съемки нового сезона шоу «Голос», но уже сейчас на «творческой кухне» проекта бушуют страсти. Один из членов съемочной группы поделился с журналистами приятной новостью.

«Скорее всего, знаменитые красные кресла займет первый состав жюри. Это наиболее тепло принимаемый зрителями квартет: Александр Градский, который пропустил 5-й сезон из-за того, что не договорился с "Первым каналом" относительно своего гонорара за участие, Пелагея, уходившая в декретный отпуск, а также Дима Билан и Леонид Агутин. Еще были сделаны предложения Басте, Полине Гагариной и Лепсу. Сейчас со всеми ними ведутся обсуждения, а совсем скоро начнутся кастинги на участие в музыкальном сражении», — цитирует инсайдера «СтарХит».

Впрочем, слухи насчет гонорара Градского опровергала одна из участниц шоу, Алла Рид: «Писали, что, якобы он просил гонорар в миллион долларов, но не получил их и обиделся, но это ерунда, не верьте. Обижен Александр Борисович на другое — на результаты прошлого сезона. Он ждал победы своего воспитанника Михаила Озерова и то, что лавры в итоге достались иеромонаху Фотию, стало для него шоком». Возможно, финансовый вопрос был лишь формальным поводом отказа ведущего.

Подопечные Александра становились победителями шоу несколько сезонов подряд. А вы следили за ходом сражений? Кто из участников и наставников вам нравился больше?

Фото: instagram.com