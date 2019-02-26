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Ксению Собчак и Константина Богомолова застали вместе в аэропорту

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Собчак

Фото: Instagram Ксении Собчак
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37-летняя Ксения Собчак и 43-летний Константин Богомолов провели время в Праге, передают СМИ.

В Сети обсуждают фотографии, которые сделали папарацци в аэропорту на днях. На снимках запечатлены Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые на тот момент возвращались из Праги. Там режиссер представлял спектакль «Ай Фак. Трагедия», поставленный совместно с Мастерской Брусникина по мотивам романа Виктора Пелевина.

Пользователи Сети комментируют кадры, размещенные в Instagram издания Super. Супруга Максима Виторгана выглядит на них весьма расслабленной: ее волосы собраны в небрежный пучок, на лице — очки. Фолловеры блога спорят, действительно ли между звездами роман, или они намеренно вводят публику в заблуждение.

«Какая она неопрятная...с любовником так не выглядят..», «Вот капец. Ну и вкус у Богомолова», «Правильно, пусть уступит дорогу для лучшей женщины для виторгана ибо она достойна только этого седого и тщедушного», «Не понимаю, что они нашли друг в друге», «Взрослая-совершеннолетняя женщина, с кем ей комфортно и уютно, с тем и проводит. Никого не слушайте, и не смотрите по сторонам. Жизнь одна, и прожить ее надо только с любимыми людьми», «Мы не можем знать ни как что у них там происходит, чтобы в чем-то ее упрекать», — обсуждают одни подписчики пару.

«Если бы она хотела что бы ее НЕ узнали то сделала бы это! А так идти с пучком когда лицо больше всего видно это так себе маскировка», «Да она сама как всегда прислала эти кадры», «Она всех разводит. Я верю в версию что это пиар», «А смысл этого пиара сейчас? Нет никакого пиара, это просто настоящая Собчак», — пишут другие.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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