Ксению Бородину заподозрили в новых отношениях: ведущая улетела отдыхать без детей и экс-мужа
В июне стало известно о разводе 38-летней ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова. Причины разрыва супруги пока не оглашали, но можно предположить, что Ксения устала от разгульного образа жизни мужа. Несколько лет назад ведущая публично говорила об изменах Омарова.
На данный момент Бородина находится в Армении. Туда звезда отправилась без мужа и детей и, судя по публикациям в своем Instagram, отлично проводит время.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @borodylia/Instagram
«Очень гостеприимный народ. На каждом шагу улыбаются, узнают и говорят приятные слова. Столько внимания тут! Спасибо большое», – отметила звезда.
По сообщениям «Starhit» Ксения была замечена в одном из ночных клубов Еревана в компании мужчины. Им оказался ресторатор Эрик Авагян, друг приятельницы Бородиной Инессы Шевчук.
Помимо этого, ведущая публиковала фотографии с шикарными букетами цветов, которые, возможно, были подарены новым ухажером.
Фото и видео: Global Look Press, Intagram
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