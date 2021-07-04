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Ксению Бородину заподозрили в новых отношениях: ведущая улетела отдыхать без детей и экс-мужа

Звезду заметили в Армении в компании мужчины.
Ксения Бородина

В июне стало известно о разводе 38-летней ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова. Причины разрыва супруги пока не оглашали, но можно предположить, что Ксения устала от разгульного образа жизни мужа. Несколько лет назад ведущая публично говорила об изменах Омарова.

На данный момент Бородина находится в Армении. Туда звезда отправилась без мужа и детей и, судя по публикациям в своем Instagram, отлично проводит время.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Бородина в Армении

Фото: @borodylia/Instagram

«Очень гостеприимный народ. На каждом шагу улыбаются, узнают и говорят приятные слова. Столько внимания тут! Спасибо большое», – отметила звезда.

Ксения Бородина в ночном клубе в Ереване

По сообщениям «Starhit» Ксения была замечена в одном из ночных клубов Еревана в компании мужчины. Им оказался ресторатор Эрик Авагян, друг приятельницы Бородиной Инессы Шевчук.

Помимо этого, ведущая публиковала фотографии с шикарными букетами цветов, которые, возможно, были подарены новым ухажером.

Фото и видео: Global Look Press, Intagram

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