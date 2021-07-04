Ксению Бородину заподозрили в новых отношениях: ведущая улетела отдыхать без детей и экс-мужа

В июне стало известно о разводе 38-летней ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова. Причины разрыва супруги пока не оглашали, но можно предположить, что Ксения устала от разгульного образа жизни мужа. Несколько лет назад ведущая публично говорила об изменах Омарова.

На данный момент Бородина находится в Армении. Туда звезда отправилась без мужа и детей и, судя по публикациям в своем Instagram, отлично проводит время.