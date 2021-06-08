Ксения Собчак заявила, что подавшая на нее в суд юрист придумала оскорбление сама
Как рассказала юрист Эльвира Троицкая петербургскому телеканалу «78», она сразу рассказала Собчак, что юрист, и на форум приехала по вопросам, связанным с бизнесом.
После ее публикации репутация девушки, по ее мнению, оказалась испорчена. За это Эльвира требует с Собчак 50 миллионов.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @xenia_sobchak
Сама же Ксения считает, что Троицкая придумала оскорбление там, где его не было, и в ее словах не было того, что показалось девушке.
«Дорогая Эльвира, ну вы серьезно? Вас задело название #форумчаночка? Но это логичное название для женщин, которые пришли на форум. Среди них есть разные дамы с разными целями. Я и про себя так писала. Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями. Может быть, проблема с тем, что вы об этом подумали? А не в том, что опять написала злая Собчак?», – написала Ксения в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».
Позже в Instagram она заявила, что подобное название обидело многих, хотя сама Собчак не видит для этого никаких причин.
Фото: Instagram Ксении Собчак
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