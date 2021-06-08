Ксения Собчак заявила, что подавшая на нее в суд юрист придумала оскорбление сама

«Дорогая Эльвира, ну вы серьезно? Вас задело название #форумчаночка? Но это логичное название для женщин, которые пришли на форум. Среди них есть разные дамы с разными целями. Я и про себя так писала. Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями. Может быть, проблема с тем, что вы об этом подумали? А не в том, что опять написала злая Собчак?», – написала Ксения в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

Позже в Instagram она заявила, что подобное название обидело многих, хотя сама Собчак не видит для этого никаких причин.