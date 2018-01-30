Ксения Собчак: «Я никогда не прощу свою мать»
35-летняя Ксения Собчак шокировала общественность, два месяца назад объявив о своем желании баллотироваться в президенты РФ. Пока с каждым днем увеличивается количество ее последователей и хейтеров, экс-ведущая «Дома-2», главный редактор «L’Officiel Россия» решила поделиться откровенными подробностями о своем взрослении.
Так, Ксения призналась, что ее отношения с мамой были весьма непростыми: «У меня была очень строгая мама. Мое детство было посвящено борьбе с мамой. Папа называл меня «Моя домашняя Чечня». Я всеми силами отстаивала свое право на личное пространство, чтобы никто не читал мои дневники».
Когда будущей телезвезде было 18 лет, из жизни ушел ее отец — знаменитый политик Анатолий Собчак. Как отмечает кандидат в президенты, потеря близкого человека далась ей очень тяжело, но никак не повлияла на отношения с мамой. «Мама очень любит покритиковать меня при муже, любит что-то прокомментировать… Я понимаю, что она всю жизнь хотела, чтобы я была самой лучшей. Но это имеет другую сторону. Я никогда не слышала слов похвалы, которые хотела бы слышать. Я не хочу, чтобы у меня с сыном было так же. Я бы хотела научиться отпускать, не критиковать, принимать его таким, какой он есть, независимо от того, нравится мне это или нет», — отмечает Ксения.
Ведущий программы «Однажды...» Сергей Майоров подчеркнул, что за 18 лет с момента появления Ксении Собчак на радарах светской хроники ее стиль очень сильно изменился. Светская львица не отказывается от своего прошлого, называет его периодом взросления. Более того, она готова ответить на вопросы, которые однажды может задать ее сын Платон: «Я с ним поговорю и расскажу ему о себе честно. Я сегодня нравлюсь себе больше, чем десять лет назад. Но это не значит, что светской львицы 15-летней давности не должно было быть. Это был период взросления, опыта, это тоже была я. И, мне кажется, неправильно от этого отказываться. Потому что я прожила те годы и получала удовольствие так же, как сейчас получаю удовольствие от того, что подтираю попу Платону».
Напомним, Ксения Собчак замужем за популярным актером Максимом Виторганом. Супруги воспитывают сына Платона, которому 18 ноября минувшего года исполнился год.
Фото: instagram, кадры из программы