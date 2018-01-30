Кандидат в президенты России и известная телеведущая откровенно рассказала о своем детстве в программе «Однажды...».

35-летняя Ксения Собчак шокировала общественность, два месяца назад объявив о своем желании баллотироваться в президенты РФ. Пока с каждым днем увеличивается количество ее последователей и хейтеров, экс-ведущая «Дома-2», главный редактор «L’Officiel Россия» решила поделиться откровенными подробностями о своем взрослении. Так, Ксения призналась, что ее отношения с мамой были весьма непростыми: «У меня была очень строгая мама. Мое детство было посвящено борьбе с мамой. Папа называл меня «Моя домашняя Чечня». Я всеми силами отстаивала свое право на личное пространство, чтобы никто не читал мои дневники».

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 30, 2018 в 2:55 PST

Когда будущей телезвезде было 18 лет, из жизни ушел ее отец — знаменитый политик Анатолий Собчак. Как отмечает кандидат в президенты, потеря близкого человека далась ей очень тяжело, но никак не повлияла на отношения с мамой. «Мама очень любит покритиковать меня при муже, любит что-то прокомментировать… Я понимаю, что она всю жизнь хотела, чтобы я была самой лучшей. Но это имеет другую сторону. Я никогда не слышала слов похвалы, которые хотела бы слышать. Я не хочу, чтобы у меня с сыном было так же. Я бы хотела научиться отпускать, не критиковать, принимать его таким, какой он есть, независимо от того, нравится мне это или нет», — отмечает Ксения.

Максим Виторган и Ксения Собчак с новорожденным сыном Платоном (кадр из передачи)