Ксения Собчак взвыла от низкого курса доллара: «Ситуация патовая»

Супруга Константина Богомолова пожаловалась в своем Telegram-канале на нестабильность валюты в последнее время. По словам Ксении Собчак, еще в конце 90-х годов она пообещала себе не хранить сбережения в рублях, а сразу же переводить кровно заработанные в доллары. Она успешно конвертировала средства в валюту и следовала бы этому правилу и дальше, если бы не сложившаяся ситуация.

В этот раз телеведущей понадобились денежные средства, но нынешние условия ей абсолютно неприемлемы. Ксения Анатольевна уточнила, что многие банки начали брать проценты за хранение иностранной валюты, за рубеж доллары вывести сейчас также нельзя, а конвертировать их в отечественную валюту при нынешнем курсе просто невыгодно.

«Ситуация абсолютно патовая, все банки, которые находятся не под санкциями («Райффайзен», «Газпромбанк» и прочие) настолько обнаглели, что ставят какие-то адовые комиссии за хранение долларов», — пожаловалась на сложившуюся ситуацию телеведущая.