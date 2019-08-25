Ксения Собчак высмеяла Викторию Лопыреву за «высокоинтеллектуальные вопросы» о частях женского тела

Кажется, в Сети разгорается новый скандал. 36-летняя Виктория Лопырева решила обсудить со своими подписчиками, что важнее в женской фигуре – «грудь или попа».
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- Грудь или попа? 🥴🤭 Казалось бы, что ответить на этот дурацкий вопрос практически невозможно, так как наличие и той, и другой части тела - весьма желательно)) но, статистика говорит о другом: ответ на него часто зависит от географии. Мне с моим 3-м всегда казалось, что важнее грудь( мне так казалось со времён школы, когда почти у всех одноклассниц она уже выросла, а я подходила к маме и спрашивала: когда даже ???🙄, доедая третью порцию салата из капусты 🤷🏼♀️ но ...например, в Южной Америке, Ближнем Востоке или в Африке со мной бы точно не согласились)) Листай и напиши, что все-таки важнее и откуда Ты 🗺(желательно указать пол: М или Ж) 📍🧐Проведём свой собственный соц опрос)) Интересно же? А так, конечно...крылья, ноги...главное, хвост! 🤣 p.s. Пока писала, опросила наших друзей вокруг, среди которых представители России, Ближнего Востока (кстати) и Турции( один из опрашиваемых сказал, что зависит от возраста мужчины ☝🏽). Все ответили , что грудь важнее)) И, конечно, мы все понимаем, что пропорции, наличие мозгов и все остальное куда важнее, но Жду ваши ответы 🤳V
Ксения Собчак не смогла пройти мимо такой острой публикации и прокомментировала ее в присущей ей саркастической манере: «Какие все-таки сложные, высокоинтеллектуальные вопросы вы поднимаете на своей страничке, Виктория! Спасибо за то, что заставляете задуматься о важных вещах!».
Стоит отметить, что пока Виктория не ответила на провокационный выпад Ксении. А кого из блондинок поддерживаете вы?
Больше умных мыслей от Виктории Лопыревой вы можете найти здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov/Globallookpress, Александра Воротнева/Starface
Видео: Instagram
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