Ксения Собчак высмеяла Викторию Лопыреву за «высокоинтеллектуальные вопросы» о частях женского тела

Ксения Собчак не смогла пройти мимо такой острой публикации и прокомментировала ее в присущей ей саркастической манере: «Какие все-таки сложные, высокоинтеллектуальные вопросы вы поднимаете на своей страничке, Виктория! Спасибо за то, что заставляете задуматься о важных вещах!».