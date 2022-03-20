Ксения Собчак высказалась о баснословных доходах Максима Галкина

Собчак каждый год изучает имена людей, попавших в списки Forbes. Пару лет назад ей самой удалось занять 29 место. Тогда ее доход оценивался в 2,5 млн долларов в год.

Ксения призналась, что с удовольствием бы сместила с первого места теннисистку Марию Шарапову, но признала — спортсмены расплачиваются за свои гонорары здоровьем и жизнью, в отличие от других знаменитостей.

В пример Ксения привела Максима Галкина, который по заработкам обошел свою супругу Аллу Пугачеву.