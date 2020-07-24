Ксения Собчак в вечернем платье спела для Константина Богомолова в его день рождения

«Моя любимая! Спасибо тебе за этот день и за невероятный подарок!» — поблагодарил жену Богомолов.

Оказалось, что Собчак привела своего именинника в дом, где он родился, и там на крыше устроила кинопоказ. «Ксения, ты умеешь любить», — отметила Наталья Ионова (Глюк`oZa), показав еще одно видео с дня рождения.

На празднике были близкие друзья звездного семейства: Ольга Слуцкер, Никита Ефремов, Наталья Ионова и другие.