Ксения Собчак в вечернем платье спела для Константина Богомолова в его день рождения
Фото: Starface
Константин Богомолов отметил 45-летний юбилей. Его супруга Ксения Собчак оригинально поздравила мужа с днем рождения — в Instagram и лично. В сториз телеведущей появилось видео, где она в вечернем платье, с прической и макияжем поет для любимого.
Поздно вечером именинник разместил на своей странице поздравление от супруги и рассказал, какой сюрприз она ему устроила. Ксения сняла фильм про мужа, которым она очень гордится.
«Моя любимая! Спасибо тебе за этот день и за невероятный подарок!» — поблагодарил жену Богомолов.
Оказалось, что Собчак привела своего именинника в дом, где он родился, и там на крыше устроила кинопоказ. «Ксения, ты умеешь любить», — отметила Наталья Ионова (Глюк`oZa), показав еще одно видео с дня рождения.
На празднике были близкие друзья звездного семейства: Ольга Слуцкер, Никита Ефремов, Наталья Ионова и другие.
«Какая красавица», «Наконец-то нормальная пара появилась в звездном царстве! Рада за вас безумно, будьте счастливы!», «С днем рождения! Счастья и удачи во всем! И да, такой как Ксения, больше нет, таких больше не делают», «Поздравляю. Вы созданы друг для друга! Пусть все сбывается!» — написали в комментариях поклонники режиссера.
Ксения и Константин поженились в сентябре 2019-го, через год после начала их романа, хотя знакомы они были много лет до этого. При первой встрече, как вспоминала позже Ксения, будущий муж показался ей очень умным и немного занудой.
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак, Константина Богомолова, Натальи Ионовой, Starface
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