Ксения Собчак в огненно-красном макси-платье восхитила поклонников: «Позовите пожарных!»

Ксения Собчак решила разнообразить свой гардероб женственными нарядами и с удовольствием делится с поклонниками результатами преображения. И хотя по словам телеведущей она пока еще не может привыкнуть к рюшам и кружевам, фанаты отмечают, что подобный стиль невероятно ей идет и она заметно похорошела. Вот и на этот раз супруга Константина Богомолова решила похвастаться в своем микроблоге новым ярким нарядом в пол с рукавами «летучая мышь»», дополнив образ черными ботильонами, лаконичными украшениями и стильной прической, и собрала комплименты подписчиков. «Успела насладиться сентябрьским солнцем! А в этом платье мой день стал еще ярче», - подписала снимок телеведущая.