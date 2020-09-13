Ксения Собчак в огненно-красном макси-платье восхитила поклонников: «Позовите пожарных!»
Фото: Instagram/ @xenia_sobchak
Ксения Собчак решила разнообразить свой гардероб женственными нарядами и с удовольствием делится с поклонниками результатами преображения. И хотя по словам телеведущей она пока еще не может привыкнуть к рюшам и кружевам, фанаты отмечают, что подобный стиль невероятно ей идет и она заметно похорошела. Вот и на этот раз супруга Константина Богомолова решила похвастаться в своем микроблоге новым ярким нарядом в пол с рукавами «летучая мышь»», дополнив образ черными ботильонами, лаконичными украшениями и стильной прической, и собрала комплименты подписчиков. «Успела насладиться сентябрьским солнцем! А в этом платье мой день стал еще ярче», - подписала снимок телеведущая.
Фолловеры остались в восторге от выбора Ксении Анатольевны и оставили под фотографией телеведущей множество восторженных комментариев: «Кто-нибудь, позовите пожарных! Образ просто огонь», «Невероятная», «Ксения, как вам идет этот образ», «Яркая и женственная», «Очень стильно», «Крутое платье», «Вы такая уверенная! Я восхищаюсь вами!», «Огненное платье», «Как красиво», «Супер просто», «Самое подходящее платье для такой яркой фотографии», «Правильный цвет невероятно преображает женщину», «В этом фото прекрасно все! Красота просто зашкаливает».
А вам нравится образ телеведущей?
Фото: Instagram/ @xenia_sobchak
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