Ксения Собчак в образе за 1,5 млн рублей и другие звезды на светском вечере OMEGA

Ксения Собчак облачилась в кожу — ведущая выбрала черное платье от Rick Owens стоимостью 146 тыс рублей, высокие ботфорты с разными мысами от французского дизайнера Jacquemus за 110 тыс и водолазку Prada за 95 000 рублей. Но самым дорогим предметом в аутфите Ксении оказались бриллиантовые серьги-кольца ювелирного дома Mercury, стоимость которых стартует от 1,3 млн рублей.

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова подчеркнула узкую талию бархатной блузой с корсетом и баской. Дополнила актриса свой образ классическими черными брюками, туфлями-лодочками и ярким красным маникюром.