Ксения Собчак в образе за 1,5 млн рублей и другие звезды на светском вечере OMEGA
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архив пресс-службы
Ксения Собчак облачилась в кожу — ведущая выбрала черное платье от Rick Owens стоимостью 146 тыс рублей, высокие ботфорты с разными мысами от французского дизайнера Jacquemus за 110 тыс и водолазку Prada за 95 000 рублей. Но самым дорогим предметом в аутфите Ксении оказались бриллиантовые серьги-кольца ювелирного дома Mercury, стоимость которых стартует от 1,3 млн рублей.
Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова подчеркнула узкую талию бархатной блузой с корсетом и баской. Дополнила актриса свой образ классическими черными брюками, туфлями-лодочками и ярким красным маникюром.
Фото: Архив пресс-службы
Бренд OMEGA и Джеймс Бонд отметили 25 лет сотрудничества. Впервые часы Seamaster были показаны в фильме об агенте «Золотой глаз» в 1995 году. С тех пор бренд посвящает лимитированные серии наручных часов к выходу каждой следующей части Бондианы.
Супружеская пара Александра Савельева и Кирил Сафонов появились на мероприятии вместе. Для выхода бывшая солистка группы «Фабрика» предпочла лаконичное светлое платье с атласным розовым корсетом. А Кирилл надел белую рубашку и серый смокинг.
Фото: Архив пресс-службы
По случаю выхода картины звездные гости собрались в бутике OMEGA, где смогли ознакомиться с новыми часами марки. А после этого гостей ждал ужин и премьерный показ фильма.
Актриса Юлия Снигирь вышла в свет в нежном и романтичном образе. Звезда выбрала длинную юбку с разрезом мятно-зеленого цвета и розовую блузку. В качестве аксессуара Снигирь предпочла меховую накидку в тон своему наряду.
Фото: Архив пресс-службы
Инна Маликова позировала фотографам в черном кружевном платье-комбинации, подчеркивающем стройную фигуру певицы. Звезда дополнила образ черными туфлями и клатчем.
Фото: Архив пресс-службы
Премьера фильма о приключениях агента Джеймса Бонда официально состоится в России 7 октября.
Фото: Архив пресс-службы