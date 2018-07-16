Ксения Собчак сверкнула роскошным кольцом за 50 миллионов рублей

На днях политик, медиадива и телеведущая Ксения Собчак как бы ненароком продемонстрировала в своем микроблоге шикарное кольцо с большим синим камнем. Журналисты выяснили, что эта драгоценность очень редкая — камень носит название турмалин параиба, и стоимость такого украшения начинается от 50 миллионов рублей.
«Фото «Рука театралки», — скромно прокомментировала Собчак снимок, на котором видно кольцо и билет на спектакль в Большой театр.
Компанию Ксении в тот вечер составила супермодель Наталья Водянова, также весьма изысканно одетая. Но все внимание в любом случае привлек баснословно дорогой аксессуар Собчак. Одни пользователи Сети посчитали, что звезда просто хвастается украшением, другие же засомневались в том, что Ксения решила надеть в театр подлинное кольцо.
Фото: Instagram