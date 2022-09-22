Ксения Собчак резко высказалась о своей эмиграции в Израиль

Накануне несколько отечественных СМИ сообщили, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов собираются эмигрировать в Израиль. Якобы звездную пару видели в посольстве Израиля, когда они пытались решить текущие вопросы, чтобы покинуть Россию как можно скорее.

Ксения Анатольевна не смогла проигнорировать данную информацию и откровенно рассказала о своей эмиграции в другую страну. Знаменитость опровергла сам факт своего отъезда, уточнив, то в столь тяжелый период она находится «со своей родиной» и не планирует никуда уезжать.

«Видимо, слухи об отъезде в Израиль я должна комментировать регулярно. Примерно раз в два месяца. Еще раз: я в России, я со своей Родиной. И в горе, и в радости, как говорится. Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки. Сейчас, например, решаю вопросы по адвокату», — как на духу рассказала Ксения Собчак.