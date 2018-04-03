Ксения Собчак рассказала о планах на будущее

Несмотря на то, что мальчик позирует спиной к камере, подписчики Ксении увидели сходство Платона с отцом, Максимом Виторганом: «Фигура папкина», «Отличный крепкий парень», «Крепыш! Иван Царевич , Илья Муромец и Алеша Попович в одном лице этого маленького богатыря!», «Папин сын!!!!», «Папина копия со спины». Некоторые комментаторы расценили подпись к снимку как намек на скорое прибавление в семье телеведущей и актера.

Напомним, во время предвыборной гонки в СМИ появились слухи об «интересном положении» Ксении Собчак. Пользователи Сети обратили внимание на округлившуюся фигуру телеведущей и ее повышенную эмоциональность, которую списали на изменившийся гормональный фон. Однако, снимки из Таиланда, куда знаменитая семья отправилась после выборов, развеяли все домыслы.