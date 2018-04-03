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Ксения Собчак рассказала о планах на будущее

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Фото из Instagram Ксении Собчак
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Экс-кандидат в президенты поделилась трогательным фото в Instagram.

Ксения Собчак стала мамой в ноябре 2016 года, однако фотографии малыша появляются в ее Instagram довольно редко. Несколько часов назад телеведущая и главный редактор российской версии журнала L’Officiel показала новое фото полуторагодовалого сына. «Ваши планы на будущее? -Вот же они!!!!!» — подписала Ксения снимок.

Несмотря на то, что мальчик позирует спиной к камере, подписчики Ксении увидели сходство Платона с отцом, Максимом Виторганом: «Фигура папкина», «Отличный крепкий парень», «Крепыш! Иван Царевич , Илья Муромец и Алеша Попович в одном лице этого маленького богатыря!», «Папин сын!!!!», «Папина копия со спины». Некоторые комментаторы расценили подпись к снимку как намек на скорое прибавление в семье телеведущей и актера.

Напомним, во время предвыборной гонки в СМИ появились слухи об «интересном положении» Ксении Собчак. Пользователи Сети обратили внимание на округлившуюся фигуру телеведущей и ее повышенную эмоциональность, которую списали на изменившийся гормональный фон. Однако, снимки из Таиланда, куда знаменитая семья отправилась после выборов, развеяли все домыслы.

Фото: instagram

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