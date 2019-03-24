Ксения Собчак прокомментировала свой конфликт с Марией Кожевниковой

В эфире «Секрета на миллион» 34-летняя Мария Кожевникова рассказала о давнем конфликте с Ксенией Собчак. Несколько лет назад медиадива негативно отреагировала на избрание Марии депутатом Государственной думы, «припомнив» актрисе провокационный фотоснимок. «Когда она узнала, что я стала депутатом Госдумы, она нашла эту фотографию. На этом снимке было достаточно короткое платье, это была сцена, и журналист снимал снизу. И получилось так, что трусы были видны. Она писала мне матерные сообщения, что тем местом, которое здесь видно, я попала в Государственную думу», — поделилась Мария. Актриса предпочла не реагировать на провокации Собчак, более того, она отметила, что Ксения несколько раз предлагала ей «зарыть топор войны»: «Через какое-то время она подошла ко мне и сказала: «Мария <…> кто старое помянет, тому глаз вон», я ответила, что знают продолжение — кто забудет, тому оба, поэтому нет».

В свою очередь, Ксения высказала в Instagram свое видение ситуации. «Мне прислали ссылку на программу с @mkozhevnikova где она рассказывает удивительную историю нашего якобы «конфликта» где я вначале ей нахамила а потом мирилась. Как же было на самом деле? 😳😳😳 1) я никогда не общалась и едва знакома с Марией. В жизни мы встречались от силы раза два на мероприятиях и здоровались-вот и все общение-никаких отношений у нас никогда не было 😳 2) я действительно написала что-то в стиле «интересно, как затейливо попала в Государственную Думу Мария Кожевникова?» и разместила одно из ее эротических фото.Это был риторический вопрос моим подписчикам ,потому как я действительно не понимаю почему Высший Законодательный Орган стал местом скопления актрис ,спортсменов и певцов🙈.Я считаю ,что это признак времени, когда нужны не законотворцы а дрессированные обезьянки , умеющие нажимать на кнопку по команде».