Ксения Собчак прокомментировала свой конфликт с Марией Кожевниковой

В эфире «Секрета на миллион» 34-летняя Мария Кожевникова рассказала о давнем конфликте с Ксенией Собчак. Несколько лет назад медиадива негативно отреагировала на избрание Марии депутатом Государственной думы, «припомнив» актрисе провокационный фотоснимок. «Когда она узнала, что я стала депутатом Госдумы, она нашла эту фотографию. На этом снимке было достаточно короткое платье, это была сцена, и журналист снимал снизу. И получилось так, что трусы были видны. Она писала мне матерные сообщения, что тем местом, которое здесь видно, я попала в Государственную думу», — поделилась Мария. Актриса предпочла не реагировать на провокации Собчак, более того, она отметила, что Ксения несколько раз предлагала ей «зарыть топор войны»: «Через какое-то время она подошла ко мне и сказала: «Мария <…> кто старое помянет, тому глаз вон», я ответила, что знают продолжение — кто забудет, тому оба, поэтому нет».
В свою очередь, Ксения высказала в Instagram свое видение ситуации. «Мне прислали ссылку на программу с @mkozhevnikova где она рассказывает удивительную историю нашего якобы «конфликта» где я вначале ей нахамила а потом мирилась. Как же было на самом деле? 😳😳😳 1) я никогда не общалась и едва знакома с Марией. В жизни мы встречались от силы раза два на мероприятиях и здоровались-вот и все общение-никаких отношений у нас никогда не было 😳 2) я действительно написала что-то в стиле «интересно, как затейливо попала в Государственную Думу Мария Кожевникова?» и разместила одно из ее эротических фото.Это был риторический вопрос моим подписчикам ,потому как я действительно не понимаю почему Высший Законодательный Орган стал местом скопления актрис ,спортсменов и певцов🙈.Я считаю ,что это признак времени, когда нужны не законотворцы а дрессированные обезьянки , умеющие нажимать на кнопку по команде».
Когда ,например, мой соратник по партии Дима Гудков на «нужную кнопку» нажимать перестал и нарушил священное правило «ГосДума не место для дискуссий» его быстренько оттуда выперли. А Мария прекрасно там заседала. В перерывах между сериалами. И не оспаривала ни закон Димы Яковлева, иначе называемый «законом подлецов» ни прочие мерзости.3) Именно о эффективности законотворческой деятельности я и хотела поговорить с народным избранником Марией Кожевниковой. Поэтому спустя время подошла и попросила об интервью, отметив, что это как раз хороший способ обьяснить свою позицию. Но как это всегда и бывает народные избранники у нас почему-то до ужаса боятся прямых вопросов журналистов ,и предпочитают говорить в формате монологов ,а не ответов на вопросы. Вот и вся история. И таких историй миллион- чиновники и «народные избранники» не хотят общаться с независимой прессой, хотя это их прямая обязанность».
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram