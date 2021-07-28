Ксения Собчак прокомментировала слухи о ее романе с Игорем Верником: «Ты мой лучший партнер»
Ксения Собчак в своем стиле ответила на очередные слухи, которые ходят вокруг нее и ее личной жизни. На этот раз она объяснила, что у нее с Игорем Верником, с которым ей часто приписывают роман.
Пост она опубликовала под совместным фото, на котором она запечатлелась в платье, очень похожим на свадебное.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @xenia_sobchak
«Самый нелепый и смешной слух, который я привезла этим летом из Форте - о том, что у меня был жгучий и страстный роман с @ivernik)) Пришло время камингаута: нас с Игорем крепче чем любовь связала алчность! Сколько стран мы вместе посетили, сколько свадеб и юбилеев мы провели ,сколько перелетов рядом спали. И надо сказать, ты мой лучший партнер (нет, не по жизни, но по праздникам и корпоративам!)», – написала Ксения.
Поклонники Собчак посмеялись, и отметили, что они выглядят, как прекрасная пара.
Сама она счастлива в браке с театральным режиссером Константином Богомоловым. Кроме того, она воспитывает сына от предыдущего брака – отцом Платона является актер Максим Виторган.
Фото: Instagram Ксении Собчак
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