Ксения Собчак прокомментировала слухи о ее романе с Игорем Верником: «Ты мой лучший партнер»

Ксения Собчак в своем стиле ответила на очередные слухи, которые ходят вокруг нее и ее личной жизни. На этот раз она объяснила, что у нее с Игорем Верником, с которым ей часто приписывают роман.

Пост она опубликовала под совместным фото, на котором она запечатлелась в платье, очень похожим на свадебное.