Ксения Собчак продемонстрировала провокационный образ с прической в виде женской груди

«Каждый раз, начиная работу над новым треком, я знаю какого эффекта хочу достичь! Быть разной - мой приоритет. быть непредсказуемой и неожиданной. Как говорила моя любимая «алиса в стране чудес»: "Серьезное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой. А жизнь — это серьезно? О да, жизнь — это серьезно! Но не очень…" #BOOMBOOM — это наш вызов обществу с его псевдоморалью и наше с Гудковым коллективное безумие внутри вашего бессознательного!», — анонсировала клип Светлана Лобода. Отметим, что за несколько часов провокационный ролик посмотрели более миллиона человек.