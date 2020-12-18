Ксения Собчак примерила необычный образ в этническом стиле: «Женственность вам к лицу»
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/
Яркий и необычный образ в своем Instagram представила телеведущая Ксения Собчак. Она примерила наряд в этническом стиле. Акцентом образа стали яркие принтованные широкие брюки с запахом и многочисленные украшения в индийском стиле. Также поверх Ксения надела светлую бежевую накидку с красивыми вышивками. Телеведущая позирует на фоне пальм.
«Спасибо за вчерашнюю возможность почувствовать себя на пляже », — пишет Собчак.
Поклонники Ксении оценили образ и рассказали о своем впечатлении:
«Второе фото — огонь! Женственность и спокойный взгляд вам к лицу», «Да что ж с вами-то происходит, ну я так же хочу. Ксения Анатольевна с каждым днем все красивее», «Ксения, вы прекрасны!», «Вы самая стильная!», «Красивая вы, Ксения! Умная и талантливая! Талантливая во всем», «Красивая работа! Ксения, как всегда, само обаяние!», «Как хорошо жизнь с любимым человеком влияет на внешность и стиль женщины! Очень красивая!», «Красотка такая нереальная прям», «Любовь — эликсир молодости и красоты! Ксения тому пример», «Шикарная! Обалденно ошеломительно прекрасная!».
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак
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