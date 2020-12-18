Ксения Собчак примерила необычный образ в этническом стиле: «Женственность вам к лицу»

Яркий и необычный образ в своем Instagram представила телеведущая Ксения Собчак. Она примерила наряд в этническом стиле. Акцентом образа стали яркие принтованные широкие брюки с запахом и многочисленные украшения в индийском стиле. Также поверх Ксения надела светлую бежевую накидку с красивыми вышивками. Телеведущая позирует на фоне пальм.

«Спасибо за вчерашнюю возможность почувствовать себя на пляже », — пишет Собчак.