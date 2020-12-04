Ксения Собчак примерила эффектный лук с кожаным пиджаком и ботинками на танкетке
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/?hl=ru
Ксения Собчак опубликовала кадр из новой фотосессии, на котором представила новый стильный и уютный образ. Телеведущая примерила яркий синий свитер с горлом глубокого оттенка, к которому надела узкие брюки и стильные ботинки на танкетке. Поверх свитера Ксения накинула кожаный черный пиджак.
Под фотографией Ксения рассуждает о взаимосвязи ума и богатства:
«Людям кажется, что справедливее всего на планете Земля распределен ум. Каждому кажется, что ума у него достаточно. Парадокс в том, что если бы люди понимали, что в этом распределении и таится главная неравномерность, они бы легче относились к несправедливости чужого богатства и к чужой славе».
С точкой зрения Ксении многие не согласились, но образ пришелся по душе многим, и работу фотографа оценили:
«Красиво», «Ксения краше с каждым днем», «Красивая», «Фото очень классное, стильно выглядишь», «Фон очень красивый на фото. Стильно очень получилось», «Ботинки четкие. По грязи ходить».
Ранее Ксения впечатлила своих поклонников, примерив шикарное блестящее платье — в таком образе телеведущая выглядела чрезвычайно женственно.
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак
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