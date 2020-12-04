Ксения Собчак примерила эффектный лук с кожаным пиджаком и ботинками на танкетке

Ксения Собчак опубликовала кадр из новой фотосессии, на котором представила новый стильный и уютный образ. Телеведущая примерила яркий синий свитер с горлом глубокого оттенка, к которому надела узкие брюки и стильные ботинки на танкетке. Поверх свитера Ксения накинула кожаный черный пиджак.

Под фотографией Ксения рассуждает о взаимосвязи ума и богатства:

«Людям кажется, что справедливее всего на планете Земля распределен ум. Каждому кажется, что ума у него достаточно. Парадокс в том, что если бы люди понимали, что в этом распределении и таится главная неравномерность, они бы легче относились к несправедливости чужого богатства и к чужой славе».