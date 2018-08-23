Ксения Собчак пригласила танцевать на свою яхту 91-летнюю Джину Лоллобриджиду

Итальянская кинодива Джина Лоллобриджида уже разменяла десятый десяток (!). Несмотря на такой возраст, актриса ведет активную светскую жизнь и неизменно поражает публику прекрасной для своих лет внешностью и потрясающей энергией.

На днях увидеть все это воочию смогли Ксения Собчак и Максим Виторган, а также их друг Влад Лисовец — они сейчас путешествуют на яхте по Средиземному морю у берегов Италии, и в одном из городков знаменитости познакомились с сеньорой Лоллобриджидой. Она не отказалась подняться на борт и приняла участие в вечеринке.