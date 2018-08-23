Ксения Собчак пригласила танцевать на свою яхту 91-летнюю Джину Лоллобриджиду

Итальянская кинодива Джина Лоллобриджида уже разменяла десятый десяток (!). Несмотря на такой возраст, актриса ведет активную светскую жизнь и неизменно поражает публику прекрасной для своих лет внешностью и потрясающей энергией.
На днях увидеть все это воочию смогли Ксения Собчак и Максим Виторган, а также их друг Влад Лисовец — они сейчас путешествуют на яхте по Средиземному морю у берегов Италии, и в одном из городков знаменитости познакомились с сеньорой Лоллобриджидой. Она не отказалась подняться на борт и приняла участие в вечеринке.
«С подружкой Джиной», — так подписала Ксения совместное фото с актрисой, которое опубликовала в Instagram Stories. Джина еще и продемонстрировала свое умение танцевать под выступление небольшого оркестра, чем привела гостей мероприятия в восхищение.
Фото: Kika Press, MediaPunch/face to face, Armando Dadi, Vinaj Jean-Charles, imago stock&people / Global Look Press, Instagram
Видео: Youtube.com / Телеканал ICTV