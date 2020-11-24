Ксения Собчак представила подписчикам нестандартный многослойный лук: «Это просто пять»

Ксения Собчак порой экспериментирует с необычными сочетаниями в одежде и делится результатами со своими поклонниками. На этот раз в сториз телеведущая опубликовала нестандартный многослойный образ – белый принтованный костюм с брюками она смело сочетает с черной юбкой, жакетом и грубыми ботинками.

«Ну зашибись же лучок, не?», – интересуется Собчак у своих читателей.

Это не единственный образ, который примерила Ксения сегодня – она опубликовала пост, в котором появилась в черном платье-комбинации и длинном леопардовом кардигане.

Модные эксперименты Ксении оценили подписчики:

«Ксения, Вы как всегда превосходны!», «Ксения красивая!», «Ксения, это просто пять», «Ксю, восхищена Вами! Как всегда, стильная и остроумная», «Ксения, вы очень красивы и стильны!!», «Ксюша, Вы классная тут», «Какие же потрясающие ботинки у Ксении Анатольевны», «Ксения очень красива в своем наряде», «Собчак шарит, как надо одеваться, как никто) Модницы, берите на вооружение!!», «Ксения, вы просто огонь, я Вас обожаю!!!».