Ксения Собчак покинула Россию на фоне скандала со смертельным ДТП
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Фото: @xenia_sobchak/Instagram
Как сообщает «РЕН-ТВ», Ксения Собчак улетает в Париж. Интересно, что через пару дней у нее должна состояться встреча с сотрудниками полиции по факту аварии. Возможно, ведущая будет общаться по этому делу с правоохранительными органами Франции.
Водитель Mercedes, в котором журналистка направлялась в аэропорт города Сочи, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, у которой осталась 7-летняя дочь.
Следственные действия по делу об аварии были перенесены на эту неделю, говорится в источнике. Собчак не явилась на очную ставку с водителем из-за плохого самочувствия. После инцидента у ведущей было диагностировано сотрясение мозга и многочисленные ушибы.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press