Ксения Собчак покинула Россию на фоне скандала со смертельным ДТП

Водитель Mercedes, в котором журналистка направлялась в аэропорт города Сочи, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, у которой осталась 7-летняя дочь.

Следственные действия по делу об аварии были перенесены на эту неделю, говорится в источнике. Собчак не явилась на очную ставку с водителем из-за плохого самочувствия. После инцидента у ведущей было диагностировано сотрясение мозга и многочисленные ушибы.