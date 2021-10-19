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Ксения Собчак покинула Россию на фоне скандала со смертельным ДТП

39-летняя телеведущая Ксения Собчак улетела в Париж через 10 дней после аварии с ее участием на трассе в Сочи. Сегодня звезду заметили в московском аэропорту Шереметьево, где она проходила паспортный контроль перед посадкой на рейс во Францию.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: @xenia_sobchak/Instagram

Как сообщает «РЕН-ТВ», Ксения Собчак улетает в Париж. Интересно, что через пару дней у нее должна состояться встреча с сотрудниками полиции по факту аварии. Возможно, ведущая будет общаться по этому делу с правоохранительными органами Франции.

Ксения Собчак и Игорь Верник разговаривают в гримерке перед концертом в Сочи

Водитель Mercedes, в котором журналистка направлялась в аэропорт города Сочи, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, у которой осталась 7-летняя дочь.

Следственные действия по делу об аварии были перенесены на эту неделю, говорится в источнике. Собчак не явилась на очную ставку с водителем из-за плохого самочувствия. После инцидента у ведущей было диагностировано сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press