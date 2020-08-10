Ксения Собчак показала редкое архивное фото с отцом: «Платон очень похож на тебя»

«Ксения, вы достойное продолжение своего отца», «Ксения, очень трогательно читать такие посты у Вас на странице. Про любовь», «Ксения, ты ребенком такая милая и красивая была», «Платон реально очень похож», «Прекрасная фотка, спасибо, Ксюша!», «А Вы, Ксения, на этом фото такая маленькая, озорная и очень милая!», «Вечная память. Папа за вами наблюдает», «Отцу вечная память», «И вправду, даже внешне похож!», «Светлая память. Он оставил свой след на земле», «Очень трогательно…», «Ваш сын — копия дед», «Такие люди редкость», — высказываются фолловеры.

Напомним, Ксения Собчак — единственный ребенок Анатолия Собчака и Людмилы Нарусовой. У журналистки есть единокровная сестра Мария от первого брака отца с Нонной Гандзюк. Анатолий Собчак умер в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года. Причиной смерти политика стала острая сердечная недостаточность.