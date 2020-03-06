Ксения Собчак показала фото в мятом пиджаке не по размеру и высказалась о коронавирусе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию в брючном костюме. Но пиджак телеведущей явно был ей мал.
В посте журналист затронула тему, которая сейчас волнует весь мир, — коронавирус. Собчак уверена, что в России есть заболевшие, но о них не сообщат. Она также призналась, что посадила на карантин репетитора по китайскому языку, который прилетел к Платону из Поднебесной, и запаслась продуктами на полгода.
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Хочу сразу предупредить: все, что я скажу ниже -лишь мои домыслы и теории,это просто мнение. Я считаю,что масштабы распространения коронавируса сильно замалчиваются в нашей стране. Почему? Потому что паники наше правительство боится гораздо больше чем вируса,который пока по статистикe убивает столько же сколько пневмония или грипп,но наводит ужас.Обьясняю на примере лично моей семьи. Теперь я уже могу говорить так как прошел карантин. 24 дня назад ко мне прилетел преподаватель для Платона из Китая. Не говоря уже о том ,что он прилетел прямым рейсом без всяких помех, у самолета ему померили температуру.На этом все. Температуру,Карл! Я ,естественно,человек более осторожный сняла отдельную квартиру и посадила человека на карантин. Стала звонить врачам ,думаю ,сделаем анализ человеку на короновирус и может работать ,а не сидеть 24 дня без дела. И тут узнается удивительный факт! В России больницам НЕ ВЫДАЮТ реагенты для анализа!!!!! Ты не можешь поехать в частную клинику и сделать анализ!!!!!! Это запрещено!!! Ты должен ехать в ОДНО место в центре города ,на графский переулок,и делать анализ там дожидаясь его с другими подозреваемыми. Дркгих вариантов если ты не приписан к городской поликлинике где с недавних пор тоже стали делать анализы но при этом тебя сразу сажая на карантин-нет!!!! Скажите,хоть один нормальный человек поедет проверяться туда,где он скорее всего этот коронавирус и подцепит? Конечно нет. Зачем это делается? На мой взгляд- только с одной целью-снизить статистику. Ну умер человек от гриппа или пневмонии-ну ничего,бывает. Все равно умирает от этих болезней примерно столько же. Зачем же сеять панику? Чего на самом деле бояться? Бояться что люди перестанут ходить на работу и выметут все продукты. Просто представьте на секунду ,что коронавирус распространен в России ,который на границе с Китаем и рейсы прямые не отменялись, МЕНЬШЕ чем в Италии если верить офиц статистике! Вы в это верите? Серьезно? Просто на самом деле никому не нужна паника и скупка продуктов. Попробуйте маски купить в Москве. Это целый квест. А если так будет с мясом или хлебом? Поэтому лучше славайте ка анализы в одном месте где мы сможем занижать все как хотим ,и ходите ⬇️⬇️⬇️
Половина подписчиков Ксении Собчак с ней согласилась: фолловеры отметили, что тоже боятся эпидемии, о которой умалчивают. А другая половина не поверила, что пост написала Ксения лично, потому что в ее тексте очень много ошибок.
«Согласна со всем выше сказанным!», «Правильно вы все сказали! Больные есть и давно», «Все это было нужно, чтоб наши миллиардеры заработали денег на масках», «Ксения! Именно так! И это просто ужасно... Страна не готова к эпидемии от слова «вообще»», «Ее взломали, что ли?», «Эммммм... Пьяна? Взлом?», «Ксения, это точно вы написали?!», «По статистикИ?? Ксения, это точно вы писали?», — последовали комментарии.
А вы согласны с Ксенией?
Фото и видео: Instagram
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