Ксения Собчак показала фото в мятом пиджаке не по размеру и высказалась о коронавирусе

Половина подписчиков Ксении Собчак с ней согласилась: фолловеры отметили, что тоже боятся эпидемии, о которой умалчивают. А другая половина не поверила, что пост написала Ксения лично, потому что в ее тексте очень много ошибок.

«Согласна со всем выше сказанным!», «Правильно вы все сказали! Больные есть и давно», «Все это было нужно, чтоб наши миллиардеры заработали денег на масках», «Ксения! Именно так! И это просто ужасно... Страна не готова к эпидемии от слова «вообще»», «Ее взломали, что ли?», «Эммммм... Пьяна? Взлом?», «Ксения, это точно вы написали?!», «По статистикИ?? Ксения, это точно вы писали?», — последовали комментарии.

А вы согласны с Ксенией?