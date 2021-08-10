Ксения Собчак показала детское фото в честь дня рождения отца – сегодня ему могло исполниться 84

«Он, вроде как, проиграл схватку с миром — миром правили другие качества. И с достоинством принял свое как бы поражение, не желая победы любой ценой. Впрочем, если бы он изменился, принимая правила игры, то это и было бы настоящим поражением. А так он, конечно, победитель с трагической в этом смысле судьбой. Светлая память ему и спасибо!», – написал в комментариях Виторган.

Отец был очень важным человеком в жизни Ксении, о чем она неоднократно рассказывала своим подписчикам. По ее словам , день его смерти – самый тяжелый для нее в году. Кроме того, она очень жалеет, что отец не успел познакомиться с ее сыном Платоном.