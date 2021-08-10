Ксения Собчак показала детское фото в честь дня рождения отца – сегодня ему могло исполниться 84
Ксения Собчак опубликовала трогательное детское фото – совсем маленькая девочка сидит вместе со своим отцом, политиком и общественным деятелем Анатолием Собчаком. Сегодня он мог бы отметить 84-й день рождения.
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Фото: @xenia_sobchak
«10 августа — день рождения моего папы. Ему исполнилось бы 84 года. Вечная память», — написала Ксения.
В комментариях звезду поддержали другие звезды, в том числе режиссер Александр Молочников, бывший муж Ксении Максим Виторган и многие другие.
«Он, вроде как, проиграл схватку с миром — миром правили другие качества. И с достоинством принял свое как бы поражение, не желая победы любой ценой. Впрочем, если бы он изменился, принимая правила игры, то это и было бы настоящим поражением. А так он, конечно, победитель с трагической в этом смысле судьбой. Светлая память ему и спасибо!», – написал в комментариях Виторган.
Отец был очень важным человеком в жизни Ксении, о чем она неоднократно рассказывала своим подписчикам. По ее словам , день его смерти – самый тяжелый для нее в году. Кроме того, она очень жалеет, что отец не успел познакомиться с ее сыном Платоном.
Фото: Instagram Ксении Собчак
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