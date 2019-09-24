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Ксения Собчак по блату получила роль в новом фильме Константина Богомолова

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Собчак и Константин Богомолов

Фото: Instagram

Телеведущая похвасталась, что кастинг прошла с успехом.

Константин Богомолов начинает работу над новой картиной «{ороший человек». Одну из ролей в нем исполнит его жена Ксения Собчак. Она сама рассказала об этом подписчикам в Instagram.

Подписчикам телеведущая и теперь уже актриса показала традиционную тарелку, которую расписывают и разбивают перед началом съемок. На ней была указана часть съемочной группы, а среди актеров – ее имя.

«Прошла кастинг у одного известного режиссера. И вот», - написала Собчак.

Фото: Instagram

Писатель Сергей Минаев первым оставил комментарий, в котором пошутил, что роль Ксении досталась через постель. На что Собчак ответила: «Сереж, мне столько лет, что «постель» это уже давно МОЕ условие!».

Фильм «Хороший человек» расскажет о серийном маньяке Михаиле Попкове, который за убийство 22 человек получил пожизненное заключение. Главную роль исполнит Никита Ефремов. Главная женская роль – следователя досталась Юлии Снигирь. А Ксения Собчак сыграет одну из жертв душегуба.

Ксения уже снималась у мужа в фильме «Содержанки», в одной из серий ей досталась роль самой себя.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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