Ксения Собчак по блату получила роль в новом фильме Константина Богомолова

Подписчикам телеведущая и теперь уже актриса показала традиционную тарелку, которую расписывают и разбивают перед началом съемок. На ней была указана часть съемочной группы, а среди актеров – ее имя.

«Прошла кастинг у одного известного режиссера. И вот», - написала Собчак.