Ксения Собчак, Пелагея и другие звезды на открытии pop-up store Ulyana Sergeenko в Москве

До конца этого года в новом пространстве будут представлены сезонная коллекция и линия аксессуаров модного Дома, а в течение недели после запуска – ретроспектива культовых образов из коллекций Ulyana Sergeenko Couture.

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Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба