Ксения Собчак, Пелагея и другие звезды на открытии pop-up store Ulyana Sergeenko в Москве

Поддержать и поздравить модный Дом собрались любимые друзья и клиенты, среди которых были Ксения Собчак, Надежда Оболенцева,Пелагея, Ясмина Муратович, Мари Коберидзе и другие. Больше всего вимания к себе привлекла Ксения Собчак, с удовольствием позировавшая на красной лошади.
Фото: Пресс-служба
До конца этого года в новом пространстве будут представлены сезонная коллекция и линия аксессуаров модного Дома, а в течение недели после запуска – ретроспектива культовых образов из коллекций Ulyana Sergeenko Couture.
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Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба