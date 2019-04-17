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Ксения Собчак, Пелагея и другие звезды на открытии pop-up store Ulyana Sergeenko в Москве

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я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак и Ульяна Сергеенко

Фото: Пресс-служба
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В торговом центре «Времена Года» открыл свои двери новый поп-ап стор Ulyana Sergeenko. Поддержать дизайнера пришли звезды и поклонницы ее творений.

Поддержать и поздравить модный Дом собрались любимые друзья и клиенты, среди которых были Ксения Собчак, Надежда Оболенцева,Пелагея, Ясмина Муратович, Мари Коберидзе и другие. Больше всего вимания к себе привлекла Ксения Собчак, с удовольствием позировавшая на красной лошади.

Ксения Собчак

Фото: Пресс-служба

До конца этого года в новом пространстве будут представлены сезонная коллекция и линия аксессуаров модного Дома, а в течение недели после запуска – ретроспектива культовых образов из коллекций Ulyana Sergeenko Couture.

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Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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