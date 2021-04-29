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Ксения Собчак ответила на комментарии об одутловатом лице на фото без макияжа

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: Instagram/@xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на негативные комментарии после публикации фотографии без макияжа в социальной сети, она обратилась к подписчикам в Instagram.

Звезда выложила снимок 26 апреля. На нем она запечатлена без косметики на лице. Пользователи заметили, что лицо знаменитости немного опухло. В комментариях они посоветовали ей пить меньше жидкости на ночь. Другие и вовсе заявили, что «личико запухшее и отечное», и намекнули, что Собчак злоупотребляла алкоголем.

Телеведущая высмеяла комментарии фанатов. «Как и ожидалось, увидев фото в халате и без мейка в Instagram, тут же говнопресса стала писать про одутловатое лицо и рехаб, в очередной раз подтвердив дремучее отношение к здоровью», — уточнила она.

Звезда напомнила, что обращаться к врачам и проходить осмотры надо не в момент болезни, а до этого. Она видит в этом залог долголетия и хорошего самочувствия. По словам Собчак, именно для такого обследования она прилетела в специальное учреждение в Швейцарии, где и было сделано фото без макияжа и в халате.

Пользователи не впервые критикуют внешность Собчак, ранее они сравнивали ее с лошадью. Ксения призналась, что не обижается на оскорбления со стороны недоброжелателей. По ее словам, «по-настоящему ранит только то, что реально принимаешь на свой счет». Журналистка считает, что «человека нельзя обидеть, человек может только обидеться», что, в свою очередь, зависит от его уверенности в себе и самооценки.

Фото: Instagram/@xenia_sobchak

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