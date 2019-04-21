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Ксения Собчак опровергла свои слова о разводе Семена Слепакова

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак и Семен Слепаков

Фото: Instagram Ксении Собчак
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В эфире программы «Привет, Андрей» медиадива сообщила, что комик является «завидным женихом».

Минувшим вечером СМИ всколыхнула новость о том, что комик Семен Слепаков развелся с женой спустя шесть лет брака. Об этом сообщила Ксения Собчак в эфире ток-шоу «Привет, Андрей». «Слушайте, он просто вообще мой герой в этом смысле. Я всегда путаю его, к сожалению, со Светлаковым — это последний герой моего шоу. Но Семена я обожаю. Кстат, вот тебе сенсация. Как журналист делюсь с журналистом. Андрей, тебе надо обязательно пригласить Семена Слепакова в свою программу, потому что он недавно развелся, он опять стал завидным женихом», — рассказала Ксения в момент обсуждения своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». После выхода выпуска в эфир Ксения лично опровергла запущенный ею слух.

Фото из Instagram Stories Ксении Собчак

Напомним, Семен Слепаков и его избраннца Карина сыграли тайную свадьбу в Италии в 2012 году. Супруги предпочитают не афишировать личную жизнь, однако часто выходят в свет вместе.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Григорий Собченко/Starface.ru,Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, Instagram

Видео: Instagram

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