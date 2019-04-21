Ксения Собчак опровергла свои слова о разводе Семена Слепакова

Минувшим вечером СМИ всколыхнула новость о том, что комик Семен Слепаков развелся с женой спустя шесть лет брака. Об этом сообщила Ксения Собчак в эфире ток-шоу «Привет, Андрей». «Слушайте, он просто вообще мой герой в этом смысле. Я всегда путаю его, к сожалению, со Светлаковым — это последний герой моего шоу. Но Семена я обожаю. Кстат, вот тебе сенсация. Как журналист делюсь с журналистом. Андрей, тебе надо обязательно пригласить Семена Слепакова в свою программу, потому что он недавно развелся, он опять стал завидным женихом», — рассказала Ксения в момент обсуждения своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». После выхода выпуска в эфир Ксения лично опровергла запущенный ею слух.