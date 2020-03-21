Ксения Собчак обвинила Тину Канделаки в спекуляции: «Редкая возможность нажиться на чужой панике»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Тина Канделаки не только успешная журналист, но и бизнесвумен — ее косметический бренд Ansaligy очень популярен у женской части населения России. Как выяснилось, Тина продает не только различные кремы и патчи, но и столь популярный нынче продукт, как защитные маски. За комплект из пяти штук нужно заплатить 980 рублей. Высокая стоимость масок весьма возмутила бывшую подругу Канделаки Ксению Собчак. «Напомните мне, как называются люди, которые во времена кризиса наживаются на панике и беде? <…> 5 масок продают за тысячу рублей, когда в аптеке одна стоит 10. Супербизнес, чо. Поздравляю!» – написала Ксения в своем Telegram.
Фото: Скриншот с сайта ansaligy.com
Тина Канделаки ответила на этот выпад, отметив, что эти маски ей было весьма сложно купить даже для своих сотрудников: «Где, простите меня, чек из аптеки? Я пыталась купить их везде, в том числе оптом. Их сейчас просто нет, а ведь моим сотрудникам они очень нужны. Тот же антисептик Mixit я купила им на треть дороже предыдущей цены. <…> Китайскую защитную маску можно купить не в Москве у перекупщиков за 120 рублей/шт».
«Продавать маски за тысячу и еще приводить аргумент что «в аптеке их не купить за 10» это верх цинизма. Так в принципе в войну хлеб продавали за бриллианты и говорили «в булочной хлеба же сейчас не купить». Это называется бизнес на крови», — гнет свою линию Собчак, — «Редкая возможность нажиться на чужой панике, я понимаю..... Жду на сайте гречку по 10 тысяч рэ за кг».
Кроме того, медиадива заявила, что хотела бы обсудить «так называемый «бизнес» по отмыванию госбюджетов через патчи публично». Однако ее оппонентка данное предложение оставила без ответа.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Starface
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!