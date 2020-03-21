Ксения Собчак обвинила Тину Канделаки в спекуляции: «Редкая возможность нажиться на чужой панике»

Тина Канделаки ответила на этот выпад, отметив, что эти маски ей было весьма сложно купить даже для своих сотрудников: «Где, простите меня, чек из аптеки? Я пыталась купить их везде, в том числе оптом. Их сейчас просто нет, а ведь моим сотрудникам они очень нужны. Тот же антисептик Mixit я купила им на треть дороже предыдущей цены. <…> Китайскую защитную маску можно купить не в Москве у перекупщиков за 120 рублей/шт».

«Продавать маски за тысячу и еще приводить аргумент что «в аптеке их не купить за 10» это верх цинизма. Так в принципе в войну хлеб продавали за бриллианты и говорили «в булочной хлеба же сейчас не купить». Это называется бизнес на крови», — гнет свою линию Собчак, — «Редкая возможность нажиться на чужой панике, я понимаю..... Жду на сайте гречку по 10 тысяч рэ за кг».

Кроме того, медиадива заявила, что хотела бы обсудить «так называемый «бизнес» по отмыванию госбюджетов через патчи публично». Однако ее оппонентка данное предложение оставила без ответа.