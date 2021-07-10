Ксения Собчак о вакцинации: «Это экспериментальная прививка. Но и вирус тоже экспериментальный»

А на вопрос, не было ли у нее страхов и опасений, которые так беспокоят большинство российских граждан, честно призналась: «Конечно, это экспериментальная прививка. Но и вирус тоже экспериментальный. У нас есть выбор между плохим и очень плохим. Очевидно, что переболеть новым штаммом явно опаснее, чем сделать прививку. Поэтому мне очень странны дискуссии на тему вакцинации: а это же может быть опасно… А может не быть! Новый штамм вируса опасен уже сейчас. Уже сейчас 30- и 40-летние люди все чаще попадают в больницы под ИВЛ — вирус стал жестче и опаснее именно для молодых. Поэтому лучше привиться».

Недостаток экспериментальных опытов она тоже объяснила просто: «У нас нет трех лет на клинические испытания — человечество в опасности прямо сейчас! Вирус мутирует, если все человечество не привьется за довольно короткий срок. И будет мутировать каждый раз все жестче и жестче. И может вообще стать смертельным. Давайте исходить из тех плохих карт, которые выданы человечеству. Вот, допустим, тройка пик в виде вакцины — и эта карта сейчас сильнее всего», — передает ее слова Teleprogramma. Мама и супруг Ксении, Константин Богомолов, сейчас тоже находятся в процессе вакцинации.