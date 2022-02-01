Ксения Собчак не заплатит: суд отклонил иск юриста Эльнары Троицкой к телеведущей

Кунцевский суд Москвы отклонил иск Эльнары Троицкой против Ксении Собчак о защите чести и достоинства. От телеведущей юрист требовала 50 миллионов рублей, но суд отклонил иск. Ксения Собчак ответ держать не будет и деньги сохранит, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, на форуме ПМЭФ 2021 года телеведущая, известная своим едким чувством юмора, записывала видео для своего блога, в котором общалась с участницами. Она подошла к юристу из Санкт-Петербурга Эльнаре Троицкой и задала ей пару вопросов, среди которых прозвучал «На какую панель вы пришли?». Троицкая юмора не оценила и обиделась на блогера.

Эльнара Троицкая, оскорбленная фразами про эскортниц, неприличными вопросами и разглядыванием ее туфель, решила проучить Собчак и подала иск на круглую сумму за порчу своей репутации. По словам юриста, она потеряла около 20 миллионов рублей из-за злой шутки блогера. Девушка настаивала на получении моральной компенсации и удалении ролика из Сети.

Ранее Собчак утверждала, что у данного иска нет судебной перспективы, и оказалась права. Кунцевский суд отклонил иск, оскорбленная Троицкая осталась ни с чем.

Юрист готовит апелляцию на решение суда. «Сегодня мы увидели обычную российскую судебную практику, ничего такого в этом нет. Я просто подам апелляцию на решение суда и мы дальше будем разбираться, поверьте, мои намерения очень серьёзны, если нужно я дойду до ЕСПЧ», - заявила Эльнара Троицкая.