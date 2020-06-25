Ксения Собчак лишилась контракта с Audi из-за неосторожных высказываний в Сети?
Неосторожные высказывания в Сети могут обойтись Ксении Собчак в круглую сумму. Компания Audi, которая несколько лет сотрудничала с семьей Ксении, разорвала с ней контракт, передает «РБК» со ссылкой на Deutsche Welle. Руководство компании заявило, что они не одобряют факты проявления «расизма и дискриминации». Такие моменты приписывают знаменитости, раскритиковавшей движение Black Lives Matter в поддержку темнокожих в Америке и разместившей в блоге шутку в рамках участия в популярном шоу.
С обвинениями в свой адрес Ксения Анатольевна не согласна.
«Я подаю в суд на издание "business insider” по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком "Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми" и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений. Моя позиция предельно ясна. Люди НЕ делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет свое мнение и тех, кто идет за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране, когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность. И да, мои взгляды это праволиберальные взгляды. Я против квотирования и тотального расформирования полиции. Я против грабежей и вандализма. Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона. Но я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне», — объяснила она.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!