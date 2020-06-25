Ксения Собчак лишилась контракта с Audi из-за неосторожных высказываний в Сети?

Неосторожные высказывания в Сети могут обойтись Ксении Собчак в круглую сумму. Компания Audi, которая несколько лет сотрудничала с семьей Ксении, разорвала с ней контракт, передает «РБК» со ссылкой на Deutsche Welle. Руководство компании заявило, что они не одобряют факты проявления «расизма и дискриминации». Такие моменты приписывают знаменитости, раскритиковавшей движение Black Lives Matter в поддержку темнокожих в Америке и разместившей в блоге шутку в рамках участия в популярном шоу.

С обвинениями в свой адрес Ксения Анатольевна не согласна.